مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين في اشتباكات جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء عن مقتل الرقيب الأول طوبال ليبشيتس من لواء جولاني، خلال اشتباك مسلح في جنوب لبنان، بالإضافة إلى إصابة خمسة جنود آخرين، أحدهم في حالة خطيرة. منذ بداية عملية "زئير الأسد" في إيران، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في لبنان 12.

تفاصيل الاشتباك

وقع الحادث يوم الثلاثاء حوالى الساعة 13:00، أثناء قيام جنود جولاني بمداهمة في قرية الطيبة جنوب لبنان. وخلال العملية أطلق مسلحو حزب الله النار على وحدة جولاني من مسافة قصيرة، ما أدى إلى مقتل الرقيب ليبشيتس وإصابة آخر بجروح خطيرة، وأربعة جنود آخرين بجروح متوسطة وخفيفة.

رد الجيش الإسرائيلي على الحادث بإطلاق النار من الجو لعزل المنطقة، ويقدر أنه تم قتل عدد من المسلحين داخل المباني التي حاولوا الاختباء فيها.