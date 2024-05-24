الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنان انتشال جثث مختطفين من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك صباح اليوم (الجمعة) عن انتشال جثث المختطفين حنان يافلونكا وميشيل نيسنباوم والراحل أوريون هيرنانديز من قطاع غزة، الليلة الماضية، ونقلها إلى إسرائيل. قُتل الثلاثة في 7 أكتوبر وتم نقل جثثهم إلى غزة بعد اختطافهم خلال الهجوم في السابع من أكتوبر.

بعد عملية تحديد الهوية من قبل المسؤولين الطبيين والشرطة الإسرائيلية، تم إبلاغ عائلاتهم بإعادة الجثث. تمت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة حول وجود الجثث في منطقة جباليا. اختطف حنان يابلونكا وأوريون هرنانديز بعد حضور حفل في "رعيم"، بينما تم اختطاف ميشيل نيسنباوم أثناء محاولته إنقاذ حفيدته من قطاع غزة.

في تقييم للوضع أُجري أمس، نفذت عملية مشتركة في حي جباليا شمال قطاع غزة بمشاركة سلاح المدرعات ووحدة يلام والوحدة 504 والقوات الخاصة التابعة لعمان والشاباك. بعد تحديد موقع يشتبه بوجود نفق لحفظ الجثث، قامت القوات بالنزول داخل النفق والعثور على الجثث الثلاثة على بعد حوالي 50 متراً.

جاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يواصل الجيش الإسرائيلي والشاباك استخدام جميع الجهود العملياتية والاستخباراتية لتحقيق المهمة الوطنية العليا المتمثلة في إعادة كافة المختطفين". وأعلنت إسرائيل عن مقتل 39 من المختطفين في غزة، ويبلغ عدد المختطفين الأحياء 86.

عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حزنه العميق واحتضانه للعائلات الثكلى، مشيداً بشجاعة قوات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن. كما أكد رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على أهمية إعادة المختطفين إلى عائلاتهم.