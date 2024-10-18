بعد اغتيال يحيى السنوار : هؤلاء أهم المرشحين لخلافته في قيادة حماس

أثار اغتيال زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، التساؤلات حول هوية من سيخلفه في مناصبه المختلفة. وسيتعين على قيادة المنظمة عقد اجتماع لتحديد هوية البديل الدائم. ومن الأسماء المحتملة هو خالد مشعل، الرئيس الفعلي للتنظيم والمسؤول عن التواصل بين التنظيم والجهات الخارجية، وأيضاً في قضية المختطفين، بحسب تقرير نشرته شبكة LBC اللبنانية.

ويعتبر مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، أحد كبار قادة الحركة والأكبر سنا في قيادتها بعد اغتيال إسماعيل هنية الصيف الماضي. وكان أحد قادة العملية التي أدت إلى إطلاق سراح 1027 سجينا أمنيا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية في صفقة شاليط. ويعيش مشعل في السنوات الأخيرة في الدوحة، عاصمة قطر.

Louai Beshara / AFP

الاسم الآخر الذي برز هو محمد السنوار – شقيق يحيى، وهو من كبار القادة العسكريين في حماس ومن أوائل أعضاء المنظمة. وكان في السابق قائداً للواء خان يونس التابع للذراع العسكرية، ويشغل حالياً منصب رئيس مقر العمليات في التنظيم. على مر السنين، كانت هناك خمس محاولات للقضاء عليه، ولكن كما أفيد، لم تنجح هذه المحاولات. وارتبط اسمه بصفقة شاليط وكان وراء مئات العمليات العدائية.

الاسم الثالث الذي برز هو خليل الحية، نائب السنوار، الذي يقيم خارج قطاع غزة. وهو عضو بارز في الجناح السياسي لحركة حماس، ونجا الحية من عدة محاولات اغتيال على مر السنين. وسبق أن ترددت أنباء عن إجراءه اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل بشأن صفقة المختطفين.