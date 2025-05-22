الوفد الإسرائيلي يعود من قطر بسبب "الجمود في المفاوضات"
مسؤول كبير لـ i24NEWS: "نحن مستعدون للخروج بمجرد توقف حماس عن رفضها" • أطلق الحوثيون صاروخين بفارق ساعات، وتم تفعيل أجهزة الإنذار في وسط المدينة وفي القدس •
اليوم 594 للحرب: قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS اليوم (الخميس) إن الوفد المفاوض سيعود إلى إسرائيل من قطر، بسبب إصرار حماس على وقف الحرب . انطلقت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وفي القدس ومحيطها بفارق ساعات بسبب إطلاق صاروخين باليستيين تم اعتراضهما دون وقوع إصابات. ويتحدث تقرير أن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان على اقتراح لنزع سلاح حماس • آخر التحديثات
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صرح عضو بارز في فريق التفاوض لقناة i24NEWS: "لم ترد حماس بعد على المقترح الأمريكي الجديد الذي عُرض على الطرفين أثناء وجود فريق التفاوض في الدوحة. سيعود الوفد إلى إسرائيل. سنكون مستعدين للخروج إلى أي مكان نريد وفي أي وقت نريد بالوقت الذي تتراجع حماس عن رفضها". الحديث يدور عن مخطط ويتكوف الجديد الذي طرح يوم الأحد، في حين تطالب حماس بضمانات أميركية لإنهاء الحرب
قال عضو كبير في فريق التفاوض لـi24NEWS: "نحن ننتظر رد حماس، وبناءً عليه، سنعيد الوفد إلى قطر"
قال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS إن الوفد التفاوضي بأكمله سيعود إلى إسرائيل من قطر لإعادة التقييم. وذلك لأن "حماس لا تزال تصر على إنهاء الحرب، ولا سبيل للتقدم إلى الأمام"
قالت مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة بلومبرج إن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان على مقترح لنزع سلاح حركة حماس وتمهيد الطريق لتفكيكها. وأجرى مسؤولون سعوديون اتصالات مع حماس في إطار جهود المنظمة. وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إن الهدف هو تحويل المنظمة إلى كيان سياسي بحت يمكنه أن يلعب دورا في الحكومة الفلسطينية المستقبلية. وقالت المصادر إن السماح لحماس بالاحتفاظ بقدر من السلطة السياسية من شأنه أن يزيد من فرص قبولها بنزع السلاح. ولكن من المرجح أن تعارض إسرائيل هذه الفكرة، حيث تصر حكومتها على عدم منح المنظمة أي سلطة سياسية على الإطلاق بعد انتهاء الحرب في غزة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشأن الخطاب حول هجوم إسرائيلي محتمل على إيران: "في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، دعوتُ المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعّالة لمنع استمرار التهديدات الإسرائيلية، والتي إن لم تتوقف، ستجبر إيران على اتخاذ تدابير خاصة لحماية منشآتها وموادها النووية. رسالتي تحذيرٌ جدّي قبل اتخاذ أي إجراء".