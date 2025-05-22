قالت مصادر مطلعة على المناقشات لوكالة بلومبرج إن فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان على مقترح لنزع سلاح حركة حماس وتمهيد الطريق لتفكيكها. وأجرى مسؤولون سعوديون اتصالات مع حماس في إطار جهود المنظمة. وقالت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إن الهدف هو تحويل المنظمة إلى كيان سياسي بحت يمكنه أن يلعب دورا في الحكومة الفلسطينية المستقبلية. وقالت المصادر إن السماح لحماس بالاحتفاظ بقدر من السلطة السياسية من شأنه أن يزيد من فرص قبولها بنزع السلاح. ولكن من المرجح أن تعارض إسرائيل هذه الفكرة، حيث تصر حكومتها على عدم منح المنظمة أي سلطة سياسية على الإطلاق بعد انتهاء الحرب في غزة.