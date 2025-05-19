حاولوا اختطافه || تفاصيل جديدة عن عملية خانيونس التي أسفرت عن اغتيال القيادي أحمد سرحان

تناولت حركة حماس اليوم (الاثنين) العملية السرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، حيث قالت إن قوة خاصة دخلت إلى خانيونس متنكرة بزي نساء وحاولت اختطاف قائد ألوية الناصر صلاح الدين (لجان المقاومة الشعبية) أحمد كامل سرحان، وتم اغتياله لاحقا. وقالت الحركة في بيان لها: "نؤكد أن قوة صهيونية خاصة دخلت إلى مدينة خانيونس متنكرة بزي نساء وحاولت اختطاف القائد الذي أحبط العملية واستشهد في مواجهة مباشرة مع القوة".

وأضافت حماس أن "الإرهاب الصهيوني المتواصل وتهديداته المتزايدة بالتهجير والإخلاء القسري، وآخرها ما حدث صباح اليوم في مدينة خانيونس، لن يثني صمود شعبنا، ولن يدفعه للاستسلام لمخططات التهجير".

وفي وقت سابق، قالت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن سرحان هو المسؤول عن خطف مدنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ، وتأمينها، ونقلها من مكان إلى آخر. ورفضت المصادر الكشف عن هوية المختطفة، لكنها أشارت إلى أنه تم الإفراج عنها في إحدى الصفقات السابقة. ومن الجدير بالذكر أن المختطفة الوحيدة الذي ينطبق عليها هذا التعريف، والذي سبق وأن أعلنت لجان المقاومة الشعبية مسؤوليتها عن اختطافها في الماضي، هو أربيل يهود.

كما قدمت المقالة تفاصيل إضافية حول العملية التي نفذت صباح اليوم في خانيونس:

• وصل تسعة جنود في سيارة صغيرة بيضاء اللون تحمل لوحة ترخيص فلسطينية. ويرتدي الجنود ملابس نساء فلسطينيات، ويحملون أسلحة صغيرة.

• تنكرت القوة بزي عائلة فلسطينية نازحة من شرق خانيونس، ووصلت إلى منطقة القطيبة حيث تتواجد عائلة أحمد سرحان - المستهدف.

• حاولت القوات الدخول إلى منزل متضرر جراء قصف سابق، ورفض سرحان السماح لهم بالدخول.

• شك سرحان وأخرج مسدسه الشخصي. فاجأه الجنود وأخرجوا أسلحتهم وقتلوه.

• بعد انكشاف القوة في الحادث قامت الطائرات بإطلاق النار على أهداف مختلفة حول المنزل لتغطية القوة وخروجها.

يذكر أن قوة خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي عملت في خان يونس خلال العملية السرية بهدف اختطاف القيادي البارز في حماس كامل سرحان. ومع ذلك، أعلن لاحقا أنه تم إغتياله. وذكرت وسائل إعلام عربية أن عددا من القتلى والجرحى سقطوا في هجمات مكثفة شنتها القوات الإسرائيلية كجزء من العملية، بما في ذلك غارات جوية، إلى جانب إطلاق نيران الرشاشات من طائرات الهليكوبتر الحربية ونيران الدبابات في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أطلقت قنابل دخانية، ويبدو أن القوات الخاصة خرجت من خان يونس تحت غطاءها..