مقتل 3 إسرائيليين في الضفة الغربية في عملية إطلاق نار

وقعت عملية إطلاق نار وقع في قرية الفندق الفلسطينية بالضفة الغربية، أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، هم: راحيل كوهين (73 عاما) وعليزا رايس (70 عاما). والشرطي العاد فنكلشطين (35 عاما). سيشيع جثمانه في القدس اليوم. وأسفرت العملية عن إصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة. وهم سائق حافلة (63 عاما) بجروح خطيرة، اُخضع لعمليات جراحية ولا يزال هناك خطر على حياته، رجل وامرأتين بجروح متوسطة، والبقية في حالة طفيفة.

ووقع الهجوم على الطريق رقم 55 الذي يمر عبر القرية، حينما أطلق ثلاثة مسلحين فلسطينيين كانوا يستقلون سيارة متحركة ومارة قادمة من قرية قباطية قرب جنين، النار على سيارة السيدتيين أولًا، ومن ثم على سيارة الشرطي الذي يعمل محققًا في مخفر مستوطنة أرئيل، حيث كان يستقل سيارته مع ابنه البالغ من العمر (10 سنوات)، دون أي يصاب الفتى بأذى. كما أطلق المسلحون النار على حافلة إسرائيلية. ومن ثم لاذ المسلحون بالفرار إلى نابلس.

ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسجيلًا للمكالمة التي جرت بين شهود العيان وبدالة نجمة داوود الحمراء، لاستدعائها إلى المكان. وتقوم قوات أمنية إسرائيلية كبيرة، من الجيش وجهاز "الشاباك" بحملة واسعة لمطاردة المنفذين، مع تأكيدها أنها تعرف هوية اثنين منهم على الأقل.

وفرضت هذه القوات طوقًا أمنيًا وإغلاق الطرقات المؤدية إلى نابلس بعد وصول معلومات أن المسلحين هربوا إليها. كما طال الطواق الأمي والحواجز، بعض القرى الفلسطينية الأخرى في المنطقة. وروى المسعف في نجمة داود الحمراء، يسساخار فايس، المشاهد على في الميدان قائلا:" كان مكان العملية معقّدًا، ان كان ذلك في السيارات أو الحافلة. العديد من المدنيين مستلقين وواقفين في جميع الأماكن، بعضهم أصيب فقط بالرصاص، والبعض الآخر بالرصاص والشظايا، قدّمنا العلاج الطبي للجميع، وحوّلناهم إلى المستشفيات". ويمتلك الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية على مدخل قرية فندق، ولكنه لا يضع جنودًا فيها في كل ساعات اليوم. وبحسب المعلومات، فإن الجنود المُتمركزين بها، انسحبوا منها قبل نصف ساعة من العملية. وقال أحد المستوطنين من شهود العيان، إنه أطلق النار على المسلحين الفلسطينيين، دون جدوى.

ردود فعل

ودعا رئيس مجلس مستوطنة "كدوميم" القريبة من موقع العملية، عوزئيل فتيك، السلطات الأمنية الإسرائيلية، إلى العودة لوضع حواجز على الطرق في المنطقة والتحرك ضد المسلحين الفلسطينيين، داخل المدن الفلسطينية، لجمع الأسلحة والقضاء عليهم. وانتقد في حديث إذاعي:" سهولة تنفيذ العمليات ومن ثم الفرار بسرعة إلى داخل أراضي المدن الفلسطينية".

من جانبه طالب رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوناتان كوزنتس، الأمن الإسرائيلي، بنقل ساحة الحرب المركزية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن "إيران تستثمر جهودها هنا، ونحن نرى 'الإرهاب' يتزايد". وتابع:" بإمكاننا استئصال 'الارهاب' الإيراني في الضفة الغربية، كما فعلنا في لبنان وغزة. وإذا لم نفعل، فسيكون هناك العديد من التحديات، كما هذه العملية".

وعلّق اللواء (احتياط) في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على هذه الدعوات فقال:" من أجل تركيز الجهود على في الضفة الغربية، يجب إنهاء الحرب في غزة". وأضاف آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق:" يوجد حاليًا العديد من قوات الجيش الإسرائيلي في غزة والعديد من قوات الجيش الإسرائيلي في لبنان، والعديد من قوات الجيش الإسرائيلي داخل سوريا"، وتابع:" أولئك الذين يعتقدون حقًا، أنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات في الضفة الغربية، يجب أن يكون أحد اعتباراتهم إنهاء الحرب في غزة".

رسميًا، حذر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس (من حزب الليكود اليميني الحاكم)، "أولئك الذين يتّبعون طريق حماس في غزة، ويرعون قتل وإيذاء اليهود من دفع ثمن باهظ". وقال كاتس إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي، بالتحرك بقوة ضد أي مكان، تتجه إليه" ما وصفهم بـ "عصابات القتلة". وشدد وزير الأمن الإسرائيلي على "أننا لن نقبل بواقع يشبه غزة، في الضفة الغربية".