مصدر أمني لـi24NEWS: هدف الاغتيال في بيروت القيادي في حزب الله علي كركي قائد الجبهة الجنوبية

استهدفت غارة في بيروت قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله رقم 3 في حزب الله علي كركي، ووقعت الغارة في حي ماضي بالضاحية الجنوبية، ووفقا لمصادر لبنانية استخدم بها ستة صواريخ موجهة، هذا وأفادت قناة "الحدث" السعودية بأن كركي أصيب جراء الغارة.

https://x.com/i/web/status/1838250198176346260