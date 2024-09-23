مصدر أمني لـi24NEWS: هدف الاغتيال في بيروت القيادي في حزب الله علي كركي قائد الجبهة الجنوبية

استهدفت غارة في بيروت قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله رقم 3 في حزب الله علي كركي، ووقعت الغارة في حي ماضي بالضاحية الجنوبية، ووفقا لمصادر لبنانية استخدم بها ستة صواريخ موجهة، هذا وأفادت قناة "الحدث" السعودية بأن كركي أصيب جراء الغارة.

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ويعتبر علي كركي رقم 3 في الحزب وعين خليفة لإبراهيم عقيل الذي اغتيل يوم الجمعة الماضية، وكانت إسرائيل حاولت اغتياله في شباط/فبراير من العام الجاري بعد قصف سيارة في مدينة النبطية، لكنه لم يكن بداخلها.

هذا وقال مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن مصير المسؤول في حزب الله علي كركي "ليس معروفا".هذا وأفادت قناة "الحدث" السعودية أن الهجوم استهدفت شخصيتان في حزب الله.

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