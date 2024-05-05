حسام بدران المسؤول في المكتب السياسي لحماس: " حماس لن تستسلم لأي ضغوط ولن تغير موقفها"

عقب حسام بدران المسؤول في المكتب السياسي لحماس على طبيعة التطورات المتعلقة بمسودة الاتفاق الموضوعة على الطاولة أمام حماس في حديث الليلة الماضية لقناة الجزيرة بالقول إن قيادة حماس بكافة أماكن تواجدها قد قامت بدراسة الاقتراح الأخير وتم تبادل المشاورات مع العديد من الفصائل الفلسطينية لافتا إلى العمق الإيجابي في التوجه إلى دراسة المقترح الذي وجدوه يحوي جملا أفضل مما تم طرحه في مرات سابقة.

وقال بدران: "لقد قامت قيادة حماس، أينما كانت، بدراسة الاقتراح الأخير، كما أجرينا مشاورات مكثفة مع العديد من الفصائل الفلسطينية حول هذا الموضوع. لقد ذهب وفدنا إلى القاهرة بشكل إيجابي وجدي لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالوثيقة المقترحة. هناك جمل كثيرة في هذه الوثيقة أفضل مما تم طرحه من قبل".

وأضاف المتحدث: "من الناحية العملية، لا يوجد أي ضغط على حماس للقبول بالصفقة الحالية، فالسلطات الإقليمية والدولية التي تتعامل مع القضية الفلسطينية تعلم بالفعل أن حماس لن تستسلم لأي ضغوط ولن تغير موقفها". ولم يطرح خلال المفاوضات حتى الآن أي مطلب بشأن تواجد قيادة حماس أينما كانت".

ووفقا لـ"سكاي نيوز" باللغة العربية نقلا عن مسؤول عربي كبير" فإن "مسودة الاتفاق بين حماس وإسرائيل هي الأفضل منذ بداية المفاوضات، وسيتم تمريرها قريبا". وأشار إلى أن "الاعتبارات الخاصة لنتنياهو وبعض كبار مسؤولي حماس هي ما يعقد القرار السياسي بالموافقة على الصفقة". وبحسب قوله فإن "نتنياهو لأسباب سياسية قد يرفض الاتفاق، حتى لو كان طرح حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بشكل جيد. وباستطاعة كل طرف أن يحدث تغييرا 180 درجة ويعود بنا إلى نقطة البداية".

Itai Ron/Flash90

ونقلت قناة العربية السعودية عن مصادر مطلعة على المفاوضات الليلة الماضية أن منظمة حماس تحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة عدة بنود في المقترح قبل تقديم ردها النهائي. كما أكدت المصادر أن حماس تطالب أيضاً بإدخال تغييرات في عدة بنود والحصول على ضمانات خطية اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وأضافت المصادر أنه خلافا لموقفها في السابق، فإن حماس توافق على إطلاق سراح 33 مختطفا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، بعد أن زعمت سابقا أنها لن تتمكن إلا من إطلاق سراح 20 مختطفا، ما يدل على أن حماس تمكنت من الوصول إلى بقية المواطنين المختطفين.

في إسرائيل، لا ينظرون بتفاؤل إلى التطورات الأخيرة التي تحدثت عن موافقة حماس على صفقة بشروط وسط تقديرات أن يصل رد حماس على الاقتراح المصري قريبا، حتى قريبا جدا، ولكن خلافا للتقارير العربية المتفائلة ففي الوقت الحاضر يغلب التحفظ بل التشاؤم المحكوم بتقديرات تتلخص بأن حماس لن تقدم ردا من شأنه أن يسمح بإحراز تقدم حقيقي في المفاوضات. ولعل الدليل على ذلك جاء في تقرير لقناة العربي الجديد حول أن مباحثات الأمس انتهت "دون نتيجة نهائية" وستستمر اليوم.