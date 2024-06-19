لأول مرة منذ 7 أكتوبر رئيس الأركان يصل إلى نير عوز ويعتذر للسكان

وصل رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هليفي اليوم الأربعاء لأول مرة منذ 7 أكتوبر، إلى نير عوز إحدى بلدات الغلاف الأكثر تضررا خلال الهجوم المفاجئ لحماس، بهدف الاعتذار للسكان عما حصل في اليوم الأسود والتأكيد على تحمله المسؤولية واستعداده للتعاون مع التحقيقات لجلاء الصورة والكشف عن الحقيقة، على ما علمت i24NEWS.

وحضر رئيس الأركان برفقة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل دانييل هغاري وضباط كبار آخرين. واعتذر رئيس الأركان وتحمل مسؤوليته، وقال إنه سيشارك مستقبلا في التحقيقات التي تجري. واشتمل اللقاء على جولة في نير عوز ونقاش مع إدارة وممثلي الكيبوتس.

ربع سكان الكيبوتس تعرضوا للقتل أو الاختطاف. حتى شهر شباط/فبراير، كان هناك ما مجموعه 72 مختطفًا أعيد 38 منهم إلى إسرائيل، في إطار اتفاق تبادل للأسرى وتم استعادة جثة إلعاد كاتسير من غزة لدفنها وتم الإعلان عن وفاة عشرة من بين سكان الكيبوتس المحتجزين في غزة.

في 23 أكتوبر، اليوم السابع عشر للحرب، تم إطلاق سراح نوريت كوبر البالغة من العمر 80 عامًا ويوخفيد ليفشيتز البالغة من العمر 85 عامًا، من سكان نير عوز، من الأسر في قطاع غزة.