الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة

`أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته بالتعاون مع الوحدة الهندسية، دمروا نفقا بطول كيلومتر وسط قطاع غزة ، وتضمن النفق تفرعات استخدمت لتحرك المسلحين في المنطقة. وذكر في نفس البيان أنه قتل عشرات المسلحين وتم تدمير أكثر من 100 من البنية التحتية المسحة، ومواقع المراقبة، وآبار الإطلاق، وفتحات الأنفاق. وذكر البيان أنه تدمير مسجد قال إن المسلحين استخدموه للتحصن داخله.