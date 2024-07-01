تغطية متواصلة||الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة
رصد اليوم 20 قذيفة انطلقت من منطقة خان يونس في قطاع غزة الى منطقة الغلاف. تقرير لبناني: إسرائيل تخطط إقامة منطقة عازلة في محور فيلادلفيا بعد العملية في رفح
اليوم الـ 269 للحرب: افتتح صباح (الإثنين) بإنذار كاذب سُمع في المطلة شمال إسرائيل. وفي الوقت نفسه، هناك تقارير فلسطينية عن نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في طولكرم، بعد الاغتيال التي وقع الليلة الماضية. وقال سفير إيران في لبنان في مقابلة إن "إسرائيل مخطئة إذا اعتقدت أن إيران ليس لديها نية للمشاركة بالتصعيد في المنطقة".
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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول كيلومتر وسط قطاع غزة
`أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته بالتعاون مع الوحدة الهندسية، دمروا نفقا بطول كيلومتر وسط قطاع غزة ، وتضمن النفق تفرعات استخدمت لتحرك المسلحين في المنطقة. وذكر في نفس البيان أنه قتل عشرات المسلحين وتم تدمير أكثر من 100 من البنية التحتية المسحة، ومواقع المراقبة، وآبار الإطلاق، وفتحات الأنفاق. وذكر البيان أنه تدمير مسجد قال إن المسلحين استخدموه للتحصن داخله.
إصابة منزل بصورة مباشرة في بلدة المطلة شمال إسرائيل بعد إطلاق نار تجاهها من لبنان
تقرير لبناني: المدفعية الإسرائيلية تهاجم أهدافا في لبنان
أفادت قناة المنار التابعة لحزب الله أن "هجمات للمدفعية الإسرائيلية" تجاه أهداف في قريتي عيترون وعلما الشعب في جنوب لبنان
بيان مشترك للناطق بلسان الجيش والناطقة باسم الشرطة: إحباط عملية تهريب أكثر من 75 قطعة سلاح وعشرات قطع الأسلحة في منطقة غور الأردن ، حيث عثرت قوات من الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 47 على ثلاث حقائب تحتوي على أكثر من 75 قطعة سلاح وعشرات قطع الأسلحة.
تقرير لبناني: إسرائيل تخطط لإقامة منطقة عازلة على محور فيلادلفيا بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح: