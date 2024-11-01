الجيش الإسرائيلي ينشئ "وحدة ايران"، وهذا حجم المسيرات من لبنان التي اعترضها سلاح الجو

خلال الحرب، أنشأ سلاح الجو الإسرائيلي تعاونات مع قسم الاستخبارات مما مكّن من القيام بعمليات متكررة في إيران: تم إنشاء قسم إيران في وحدة الأبحاث التابع لقسم الاستخبارات وقسم العمق في قسم الاستخبارات في سلاح الجو، وتم إجراء العديد من الدورات التدريبية لـتنفيذ عمليات طويلة الأمد. جميع التفاصيل الجديدة سمح بنشرها أمس الخميس.

في غضون ذلك، شاركت أكثر من 100 طائرة في نشاط سلاح الجو الإسرائيلي ضد الإيرانيين، وذلك بالتزامن مع استمرار نشاط سلاح الجو الإسرائيلية في المناطق القتالية في شمال وجنوب إسرائيل مع التركيز على المساعدة في المناورة. منذ بداية الحرب، تم إطلاق حوالي 1300 طائرة مسيرة باتجاه دولة إسرائيل من جميع ساحات الحرب، منها 231 طائرة أصابت الأرض، وتم اعتراض أكثر من 80% منها.

كما تم تنفيذ رد هجومي في إيران رداً على إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل: تدمير نظام الصواريخ الاستراتيجي الإيراني المضاد للطائرات - فتح حرية العمليات الجوي . بعد استهداف انتاج الصواريخ أرض- أرض- تم إزالة التهديد الفوري والمستقبلي ضد دولة إسرائيل.

IDF Spokesperson

ووفقا للمعطيات التي كشفها الجيش الإسرائيلي فإنه في الـ36 الأولى من انطلاق العملية الإسرائيلية الكثيفة وواسعة النطاق في جنوب لبنان والبقاع، شاركت 250 طائرة، وتم إسقاط 2000 من الذخيرة، ومهاجمة 1500 هدف.

وذكر البيان أنه تم ارسال 1000 هجوم جوي دعما للعملية البرية في لبنان، وإنه تم اغتيال قائد الوحدة الجوية في حزب الله ومقتل 10% من النشطاء أو لن يمكنوا من القتال جراء الإصابات. كما أن الجيش الإسرائيلي اعترض 70% من المسيرات التي أطلقت من لبنانن ودمر 54 مواقع تخزين المسيرات، 8 ورشات تركيبها، 6 مواقع تحت الأرض، و7 مخازن أسلحة.