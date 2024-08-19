تغطية متواصلة|| موجة هجمات غير عادية لسلاح الجو الإسرائيلي في العمق اللبناني ومقتل ضابط إسرائيلي في غزة "بسبب عطل فني"
قتل شخص وثلاثة آخرين بجروح طفيفة في ضربة لمسيرة في الجليل الغربي • هاجمت طائرات سلاح الجو مبان عسكرية لحزب الله • دعا الرئيس الجزائري مصر إلى فتح الحدود مع قطاع غزة أمام الجيش الجزائري
اليوم الـ 318 من الحرب: مقتل شخص وثلاثة إصابات طفيفة بضربة لطائرة مسيرة لحزب الله. وأشار رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى المفاوضات بشأن الصفقة وقال: "إنها لا تزال جارية، ونحن لا نستسلم - لأنه ممكن". بالإضافة إلى ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل والتقى بالرئيس هرتسوغ وبنيامين نتنياهو.
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حزب الله يعلن عن مقتل عنصر آخر في صفوفه
أعلن حزب الله مقتل عنصر في صفوفه يدعى حسين علي حسين سليمان. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قُتل سليمان في هجوم إسرائيلي في جنوب لبنان، وكان مسؤولا رئيسيًا في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة للمنظمة . منذ بداية الحرب، أعلن حزب الله عن مقتل 415 ناشطًا من عناصره صفوف.
تقرير: السنوار يعتقد أن المحادثات هي "خدعة" تهدف إلى توفير المزيد من الوقت للمناورة في غزة
يرى زعيم حماس يحيى السنوار أن الجولة الأخيرة من المحادثات في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة هي "خدعة" تهدف إلى إعطاء وقت إضافي للمناورة العسكرية الإسرائيلية في القطاع. هذا ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر عربية، وأضافت أن السنوار يأمل في زيادة الضغط على إسرائيل من خلال توسيع الصراع، بما في ذلك في الضفة الغربية.
عضو بارز في الحرس الثوري: انتظار الرد أصعب على إسرائيل من الموت
قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي: "سنحدد متى وكيف ستكون عقوبة اغتيال هنية وسننفذها". وبحسب قوله فإن "الاضطراب في إسرائيل بسبب انتظار الرد الإيراني أصعب عليهم من الموت. إنهم ينتظرون هجومنا ليل نهار".
لبنان: إصابة 8 أشخاص في الهجوم الإسرائيلي في عمق البلاد
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ثمانية أشخاص أصيبوا في هجوم للجيش الإسرائيلي في البقاع، في عمق البلاد، وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم قصف مستودعات أسلحة حزب الله من الجو في الهجوم.
تقرير: هدف الهجوم في عمق لبنان – مستودع ذخيرة لحزب الله
قال مسؤولان أمنيان لوكالة رويترز للأنباء إن "الهجوم الإسرائيلي" في بعلبك، في عمق لبنان، كان يستهدف مستودع أسلحة لحزب الله. وبحسب مسؤولين أمنيين في البلاد، أطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية نحو خمسة صواريخ على عدة أهداف في المنطقة.
تقارير في لبنان: "سلسلة هجمات" في عمق البلاد - على بعد نحو 80 كلم من الحدود مع إسرائيل
أفادت وسائل إعلام في لبنان بوقوع هجوم في منطقة النبي شيت بمنطقة بعلبك على بعد نحو 80 كلم من الحدود مع إسرائيل، بحسب قناة "الحدث" السعودية، وهو عبارة عن سلسلة من أربع هجمات في المنطقة.
بلينكن: أكد نتنياهو أن إسرائيل تقبل عرض الوساطة الذي قدمناه، والآن يتعين على حماس أن تفعل ذلك
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح لوسائل الإعلام في تل أبيب إنه "في لقاء بناء للغاية مع نتنياهو، أكد أن إسرائيل تقبل عرضنا للوساطة. والآن على حماس أن تفعل الشيء نفسه. هذا عرض يعكس وقف إطلاق النار الذي قدمه بايدن في مايو/أيار”. وأضاف بلينكن: "يجب على الوسطاء أن يجتمعوا ويكملوا العملية التي سيتوصلون في إطارها إلى تفاهم حول كيفية تنفيذ الالتزامات التي تظهر في الاتفاقية. لا تزال هذه قضايا معقدة، وستتطلب قرارات صعبة".
مقتل ضابط إسرائيل بخانيونس بقصف طائرة مقاتلة إسرائيلية "بسبب عطل فني"
قُتل الملازم شاحر بن نون، 21 عامًا، من بيتح تكفا، وهو قائد فريق في دورية مظليين، جراء انفجار قنبلة أطلقتها طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في خان يونس. ووقع الحادث بعد أن هاجمت طائرات حربية هدفين في نفس الوقت لمساعدة القوات المتواجدة في قطاع غزة. وفي إطار الحادثة، اصطدمت طائرة كان من المفترض أن تضرب هدفا على بعد 300 متر من القوة، بشقة مجاورة للمقاتلين بسبب عطل فني - وعلى إثرها قُتل بن نون.