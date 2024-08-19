تغطية متواصلة|| موجة هجمات غير عادية لسلاح الجو الإسرائيلي في العمق اللبناني ومقتل ضابط إسرائيلي في غزة "بسبب عطل فني"

بلينكن: أكد نتنياهو أن إسرائيل تقبل عرض الوساطة الذي قدمناه، والآن يتعين على حماس أن تفعل ذلك

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تصريح لوسائل الإعلام في تل أبيب إنه "في لقاء بناء للغاية مع نتنياهو، أكد أن إسرائيل تقبل عرضنا للوساطة. والآن على حماس أن تفعل الشيء نفسه. هذا عرض يعكس وقف إطلاق النار الذي قدمه بايدن في مايو/أيار”. وأضاف بلينكن: "يجب على الوسطاء أن يجتمعوا ويكملوا العملية التي سيتوصلون في إطارها إلى تفاهم حول كيفية تنفيذ الالتزامات التي تظهر في الاتفاقية. لا تزال هذه قضايا معقدة، وستتطلب قرارات صعبة".