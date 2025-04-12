اعتراض ثلاثة قذائف من خانيونس وإسرائيل تعلن استكمال محاصرة رفح

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي اعتراض ثلاثة قذائف أطلقت من جنوب قطاع غزة تجاه مناطق غلاف غزة، جنوب إسرائيل، الا أنه لم يتم الإعلان عن إصابات أو أضرار. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل الإنذارات في مناطق مفتوحة.

في حين أعلن بوقت سابق عن إصابة جندي احتياط بصورة خطيرة جراء لغم ، وبسبب دخول القوة عن طريق الخطأ الى سهل ألغام جنوب لبنان. ونقل الجندي المصاب لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم تحديث عائلته، ويتم التحقيق في الحدث.

وعلى خلفية ذلك أعلنت الوحدة 36 خلال اليوم الأخير استكمال شق "محور موراج" الذي يفصل جنوب قطاع غزة بين لواء رفح ولواء خانيونس. وأعلن المتحدث الجيش الإسرائيلي أنه تم خلال الأسبوع ونصف المنصرم أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات في المطقة، وتم "خلالها اغتيال عشرات من عناصر حماس، وتدمير انفاق وبنية تحتية لحماس، واستكمال حصار رفح".