الولايات المتحدة و16 دولة توقع على بيان يحث على الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن

أكد زعماء الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا في بيان مشترك دعمهم مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وحث البيان إسرائيل وحماس على تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإبرام الصفقة المقترحة أميركيا معتبرا أن مقترح بايدن هو "نقطة البداية الضرورية" لإنهائها. كما دعت الدول حركة حماس إلى الموافقة على إبرام الصفقة الموضوعة على الطاولة، وقالت إن إسرائيل مستعدة للمضي قدماً فيها.

رفضت حماس الخميس الصفقة المرتقبة بدعوى أنها لا تتطابق مع تصريحات بايدن فيما يخص وقف إطلاق النار وسط الإشارة إلى مفتاح الصفقة وهو الوقف الدائم لإطلاق النار وهو ما ترفضه إسرائيل ولا تضمنه الولايات المتحدة وفق المتحدث باسم حماس.

وأعلن بايدن، الجمعة الماضي، عن خطة من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، وقال إن المرحلة الأولى من المفترض أن تستمر 6 أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو «كامل وشامل» وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالقطاع، وإطلاق سراح عدد من الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى في مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

ووفقاً للرئيس الأميركي، سيعود في هذه المرحلة الفلسطينيون إلى منازلهم في جميع أنحاء غزة، وستزداد المساعدات الإنسانية إلى 600 شاحنة يومياً. وتشمل المرحلة الأولى أيضاً محادثات بين إسرائيل وحماس للوصول إلى المرحلة التالية التي من المفترض أن تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب إسرائيل بالكامل من القطاع.

חיים גולדברג/פלאש 90

في الأثناء وتكثيفا لجهود الوساطة لوضع حد للحرب المشتعلة في إسرائيل، يسعى الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى سد الفجوات للوصول الى اتفاق ينهي التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مشيرا إلى أن أي اتفاق يُطرح يجب أن يمر عبر وقف إطلاق النار في الجنوب.