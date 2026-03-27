التغطية متواصلة| هجمات مشتركة من إيران ولبنان: صافرات الإنذار تدوي في الضفة الغربية وفي وسط وشمال إسرائيل
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، اليوم الجمعة، إن "الهجمات على إيران سوف تتصاعد وتتوسع إلى أهداف ومناطق إضافية، رداً على الصواريخ الإيرانية". وأضاف"نتنياهو حذّر النظام الإيراني من مواصلة إطلاق الصواريخ على السكان المدنيين في إسرائيل" وتابع"على الرغم من التحذيرات، يستمر إطلاق الصواريخ - وبالتالي فإن الهجمات (العسكرية الإسرائيلية) في إيران ستتصاعد وتتوسع لتشمل أهدافاً ومناطق إضافية تساعد النظام في تصنيع وتشغيل أسلحة ضد الإسرائيليين".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
تقرير: تقديرات أميركية تكشف حجم الأضرار في ترسانة إيران الصاروخية
قالت خمسة مصادر مطلعة على معلومات استخبارات أميركية إن الولايات المتحدة يمكنها أن تؤكد أنها دمرت نحو ثلث ترسانة الصواريخ الإيرانية فقط، في وقت تقترب فيه حرب إيران من عتبة الشهر.وأضاف أربعة من المصادر أن وضْع نحو ثلث آخر ليس واضحاً على وجه الدقة لكن من المرجح أن عمليات القصف ألحقت به أضراراً أو دمرته أو دفنته في أنفاق وخنادق تحت الأرض. وطلبت المصادر عدم ذكر هوياتها بسبب حساسية المعلومات.
وأشار أحد المصادر إلى أن معلومات الاستخبارات مماثلة بالنسبة لقدرات الطائرات المسيّرة لدى إيران وقال إن هناك درجة من درجات الثقة في أن ثلثها دمر.
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم بنى تحتية عسكرية للنظام الإيراني في آراك
"أكسيوس" نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية: يتوقع حاليًّا أن تستمر حرب إيران لبضعة أسابيع أخرى
إيران: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف في طهران
أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بأن غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت مصنعين للصلب في جنوب غرب البلاد ووسطها. وأوضحت أن أحد المصنعين يتبع شركة خوزستان للصلب، فيما يتبع الآخر شركة مباركة أصفهان للصلب.
رئيس وزراء بولندا لا يستبعد تصعيداً محتملاً في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة
قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الجمعة، إن هناك أسباباً تدعو إلى الاعتقاد باحتمال حدوث تصعيد للصراع في الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وأضاف توسك للصحافيين: "لدي أسباب تدفعني للاعتقاد، استناداً أيضاً إلى معلومات تلقيناها من حلفائنا، بأن الاستقرار مستبعد في الأيام المقبلة. بل على العكس، قد يحدث تصعيد جديد".
الخطوط الجوية الكندية تعلن تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 8 سبتمبر/أيلول
أوضحت الخطوط الجوية الكندية، اليوم الجمعة، أن بسبب "الوضع العسكري الراهن في الشرق الأوسط" تعليق رحلاتها إلى تل أبيب ودبي حتى 8 سبتمبر/ايلول المقبل، وكانت الرحلات إلى تل أبيب قد عُلّقت في البداية حتى 2 مايو/أيار، عقب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط مع بداية الحرب العراقية الإيرانية. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الرحلات إلى تل أبيب (TLV) ودبي (DXB) لا تزال معلقة، وحثت المسافرين في هاتين المنطقتين على عدم التوجه إلى المطار دون تأكيد حجز رحلة ربط مع شركة طيران أخرى. ويعكس هذا القرار حالة عدم اليقين والمخاطر الأمنية المستمرة التي لا تزال تعرقل حركة النقل الجوي في المنطقة.
جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي يُحيد مسلحا من حزب الله خرج من نفق
أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة من اللواء 401، المنتشرة في جنوب لبنان خلال الأيام الماضية، نجحت في تحييد عنصر من حزب الله خلال اشتباك مسلح. ووفقاً للجيش، خرج المسلح من نفق وأطلق النار على الجنود، الذين ردوا بإطلاق النار فوراً دون أن يتكبدوا أي خسائر. وبعد تبادل إطلاق النار، قامت القوات، بدعم من وحدة "ياهالوم"، بتمشيط المنطقة وعثرت على النفق الذي خرج منه المسلح. وعُثر فيه على خرائط وعدة أسلحة، من بينها بنادق وصواريخ آر بي جي، بالإضافة إلى معدات مخصصة للبقاء لفترات طويلة. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عملياته ضد مسلحي حزب الله ومنع أي تهديد للمدنيين الإسرائيليين.
خارجية ألمانيا تتهم روسيا بمساعدة إيران على تحديد أهداف محتملة للهجوم
اتهم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الجمعة، روسيا بمساعدة إيران على تحديد أهداف محتملة للهجمات، قائلاً إن الرئيس فلاديمير بوتين يأمل في استغلال الحرب على إيران لصرف الانتباه عن هجومه على أوكرانيا.
الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيّرات
قالت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع 6 صواريخ باليستية و9 طائرات مسيّرة، مسيرة قادمة من إيران.وأضافت الوزارة أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 378 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1835 طائرة مسيّرة".