التغطية متواصلة| هجمات مشتركة من إيران ولبنان: صافرات الإنذار تدوي في الضفة الغربية وفي وسط وشمال إسرائيل

تقرير: تقديرات أميركية تكشف حجم الأضرار في ترسانة إيران الصاروخية

⁠قالت ‌خمسة مصادر مطلعة على معلومات استخبارات أميركية ​إن الولايات ⁠المتحدة يمكنها أن تؤكد أنها دمرت نحو ⁠ثلث ترسانة الصواريخ الإيرانية فقط، في وقت تقترب فيه حرب إيران من عتبة الشهر.وأضاف أربعة من المصادر أن ⁠وضْع نحو ثلث آخر ​ليس ​واضحاً على وجه الدقة لكن من المرجح ‌أن عمليات القصف ألحقت ​به أضراراً أو ⁠دمرته أو دفنته في ​أنفاق وخنادق ⁠تحت ‌الأرض. وطلبت المصادر عدم ذكر هوياتها بسبب حساسية المعلومات.

وأشار أحد المصادر ‌إلى أن معلومات الاستخبارات مماثلة بالنسبة لقدرات الطائرات المسيّرة لدى إيران وقال إن ​هناك درجة من درجات الثقة في أن ثلثها دمر.