إسرائيل تؤكد السيطرة على "أسطول الحرية" التركي، وهذا سيكون مصير النشطاء

سيطرت قوات البحرية الإسرائيلية صباح الأربعاء على تسعة قوارب وسفن تابعة لـ"أسطول الحرية" التركي الذي كان متجهًا نحو قطاع غزة، بهدف كسر الحصار وتقديم المساعدة للفلسطينيين في القطاع. وأكد بيان الخارجية الإسرائيلية إنه سيتم ترحيل النشطاء فورا.

27A

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن عملية السيطرة استغرقت نحو 40 دقيقة، وشملت ثماني يخوت صغيرة وسفينة رحلات سياحية (كروز) يبلغ طولها 68 مترًا تُدعى Conscience، كان على متنها نحو مئة ناشط أجنبي. وقد جرى سحب السفن إلى ميناء أشدود جنوب إسرائيل.

وأوضح الجيش أن قواته "وجّهت نداءات متكرّرة للسفن لتغيير مسارها والابتعاد عن منطقة الحصار البحري المفروض على غزة، إلا أن المشاركين في الأسطول رفضوا ذلك وواصلوا طريقهم، ما استدعى التدخل العسكري".

في حين صرح مصدر أمني بأن إلقوات الإسرائيلي بذل جهودا شملت توثيق بتقنيات فريدة، ودمج النساء في القوة ، تقييمات وتدريب القوات بالتعامل مع المدنيين.

في حين قال الناشطون أن السفينة على بُعد 120 ميلًا بحريًا من قطاع غزة، في المياه الدولية، وفي بعض الحالات، انقطع البث المباشر من هناك.

وزارة الخارجية الإسرائيلية عقبت وقالت"محاولة أخرى فاشلة لكسر الحصار البحري ودخول منطقة قتال انتهت بلا شيء. نُقلت السفينة والركاب إلى ميناء إسرائيلي. جميع الركاب سالمون. من المتوقع ترحيل الركاب على الفور".