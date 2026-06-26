التغطية متواصلة| يسرائيل كاتس ردا على تهديدات قاآني: "إذا هاجمتنا إيران سيكون أكبر خطأ ترتكبه"
تُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل تواصلان مغادرة الخليج العربي، فيما تبحر أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة باتجاه الخليج على طول الساحل العُماني، عبر المسار الجنوبي الذي تديره سلطنة
استمرت حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين عبر مضيق هرمز، اليوم الجمعة، رغم أن هجوماً استهدف سفينة حاويات أثناء عبورها الممر الاستراتيجي دفع شركة واحدة على الأقل مقرها آسيا إلى إعادة تقييم خطط الإبحار والخروج من المنطقة، وفق ما أفادت "بلومبرغ".
وتُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل تواصلان مغادرة الخليج العربي، فيما تبحر أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة باتجاه الخليج على طول الساحل العُماني، عبر المسار الجنوبي الذي تديره سلطنة عُمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
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البديوي يرحب بإعلان عُمان توفير ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز
رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الجمعة، بإعلان سلطنة عُمان، بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن، وفقاً للقانون الدولي وقانون البحار، بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط.
وأشاد البديوي، في بيان، بهذه المبادرة التي "تجسد النهج الحكيم الذي تنتهجه سلطنة عُمان في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز سلامة وأمن الملاحة البحرية، وترسيخ مبادئ القانون الدولي، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة الإقليمية الدولية".
وأعرب عن رفض وإدانة مجلس التعاون الخليج
مصادر قناة العربية: ستُعقد الجولة القادمة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يومي 28 و29 يونيو/حزيران الجاري في بورغنستوك، وستكون المفاوضات فنية وعلى مستوى الخبراء بحضور وسطاء.
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التلفزيون الإيراني: فتح خط الاتصال مع أميركا بشأن مضيق هرمز
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، بأنه تم إنشاء خط اتصال مع الولايات المتحدة لمنع وقوع أي حوادث في مضيق هرمز ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين البلدين.
وأكد التلفزيون الإيراني أن إقامة خط الاتصال بين البلدين يأتي تنفيذاً للبند الخامس من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة.
وزير الأمن الإسرائيلي ردا على تهديدات قاآني: إذا هاجمتنا إيران سيكون أكبر خطأ ترتكبه
إيران: لا يمكن ضمان "مرور آمن" عبر مضيق هرمز "دون تنسيق معنا"
قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الجمعة، إنه لا يمكن ضمان "مرور آمن" عبر مضيق هرمز "دون التنسيق مع إيران"، محذراً من أن مخالفة ذلك ستؤدي إلى "تعليق أي مسار محدد".وأضاف آبادي في منشور على منصة "إكس" أنه "ينبغي لأي إطار موثوق أن يرتكز على التنسيق مع إيران وأحكام الفقرة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام آباد"، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الموقّعة بين واشنطن وطهران.
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