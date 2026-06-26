استمرت حركة الملاحة البحرية في الاتجاهين عبر مضيق هرمز، اليوم الجمعة، رغم أن هجوماً استهدف سفينة حاويات أثناء عبورها الممر الاستراتيجي دفع شركة واحدة على الأقل مقرها آسيا إلى إعادة تقييم خطط الإبحار والخروج من المنطقة، وفق ما أفادت "بلومبرغ".

وتُظهر بيانات تتبع السفن أن ناقلتين محملتين بالكامل تواصلان مغادرة الخليج العربي، فيما تبحر أربع ناقلات نفط خام عملاقة فارغة باتجاه الخليج على طول الساحل العُماني، عبر المسار الجنوبي الذي تديره سلطنة عُمان بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

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