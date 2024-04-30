الجيش الإسرائيلي يكشف عن مقتل جنديين عن طريق الخطأ بنيران الجيش الإسرائيلي

آعلن الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيقات الأولية بمقتل الجنديين الرائد كالقيدن مهري والرائد عيدو آفيف اللذين اعلن عن وفاتهما الاثنين، لقيا حتفهما في قطاع غزة جراء نيران صديقة

ووفقا للبيان الصادر "كشف التحقيقات الأولية للوحدة 99 عن الحادث الذي قتل به الجنديين أن إحدى الدبابات من الوحدة 769 انزلقت، الدبابة خرجت من المكان المخفي والمحمي، والتي كان يختبأ به الجنود والمقاتلون لإصلاح الخراب في الدبابة. طاقم الدبابة ميز حركة في المبنى الذي تواجد خارج حدود منطقته، وأطلق النيران تجاه المكان بدون أن يميز أن التحرك نتج من قوة للجيش الإسرائيلي تواجدت في المبنى. وأصابت القذيفة التي أطلقها الطاقم المبنى وقتلت المقاتلين".

كما لفت البيان إلى أن مسلحين ميزوا وقوع الحدث واطلقوا قذيفة مضادة للمدرعات وقذائف تجاه المبنى وأدوا الى إصابة جندي من القوة العسكرية. في حين التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي تقر أن القوة العسكرية أطلقت النيران تجاه المبنى خارج منطقتها.