المحكمة الجنائية الدولية تسمح للمملكة المتحدة بالتدخل بناء على طلب إصدار مذكرات اعتقال إسرائيلية

سمحت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً للمملكة المتحدة بتقديم حجج قانونية بشأن محاكمة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الآمن يوآف غالانت.

وقد طلبت المملكة المتحدة، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية، الحق في تقديم مذكرات مكتوبة بشأن مسألة اختصاص المحكمة على المواطنين الإسرائيليين، نظرا للقيود المفروضة على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات السلام.

وحدد القضاة يوم 12 يوليو/تموز موعدًا نهائيًا لتقديم الملاحظات، وفتحوا هذا الاحتمال أيضًا أمام الأطراف المعنية الأخرى.

وقد يؤدي هذا القرار إلى تأخير القرار بشأن أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام كريم خان في شهر مايو فيما يتعلق بالحرب في غزة. لا يزال تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل مستمرًا منذ عام 2021.

وفي ذلك العام، حكم القضاة باختصاص المحكمة، بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015، بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.