تقرير: نتنياهو وافق على الاقتراح الأمريكي للتسوية بين إسرائيل ولبنان

أفادت قناة “الحدث” الإخبارية السعودية، ليل (الاثنين)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على الاقتراح الأمريكي للتسوية مع لبنان، والآن لا يلزم سوى موافقة الكابينيت. من ناحية أخرى، وبحسب تقرير لشبكة CNN، فإن اتفاق وقف إطلاق النار "قريب جدًا" - لكن لم تتم صياغته بالكامل بعد. وحذر مسؤولون في الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الضوء الأخضر لم يُمنح بعد للوسطاء.

في غضون ذلك، وبحسب تقارير في فرنسا، فإن إسرائيل تبعد فرنسا عن جهود الوساطة. لكن مسؤولين إسرائيليين يزعمون أن الاتفاق لن يفشل، بعد استبعاد فرنسا من المفاوضات.

وذكرت قناة i24NEWS الليلة الماضية أن أعضاء الكنيست في الائتلاف يحاولون بالفعل التحرك ضد التسوية، ويريدون الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم التوصل إلى اتفاق، من بين أمور أخرى، في أعقاب عمليات اطلاق القذائف الكثيفة من لبنان أمس. كما يعتزم بعض أعضاء الكنيست البدء بجمع التوقيعات على هذه القضية. كما يطالب أعضاء لجنة الخارجية والأمن نتنياهو بعرض الاتفاق على اللجنة، لأنه حسب رأيهم ليس اتفاقا مؤقتا، وبالتالي يجب مناقشة الأمر في الكنيست.