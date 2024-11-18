"تجهزوا لإقامة طويلة": توثيق من النفق الضخم لحزب الله جنوب لبنان

غرف النوم والمطبخ وغرفة الأسلحة، كل هذه عثر عليها في أنفاق تحت الأرض بطول عشرات الأمتار التي كشفها جنود الجيش الإسرائيلي.

i24NEWS
i24NEWS
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جنود الاحتياط في داخل النفق
جنود الاحتياط في داخل النفق IDF Spokesperson

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، عن توثيقات من نفق ضخم عثرت عليه قوات لواء الاحتياط 226 في جنوب لبنان.

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توثيق من داخل النفق 

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية قوات اللواء، يقوم الجنود بتفتيش المناطق المبنية والمتشابكة والجبلية التي يخفي فيها العدو العشرات من المجمعات السكنية فوق الأرض وتحت الأرض، وقاذفات متعددة الفوهات، وقذائف الهاون، ومخزونات الصواريخ". وكمية كبيرة من المعدات العسكرية - التي استخدمها العدو لجلب مئات العناصر الإرهابية إلى منطقة هآرتس في العام الماضي". شاهد توثيق نشاطات قوات اللواء.

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نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

وكما ذكر فإنه في إحدى عمليات التمشيط وفقًا لإعلان الجيش الإسرائيلي، عثر المقاتلون على بنية تحتية مسلحة لنفق تحت الأرض يبلغ طوله عشرات الأمتار وقاموا بتدميرها، وعثر في البنية التحتية على غرف معيشة وطعام ومطبخ، إلى جانب العديد من الأسلحة.

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الجيش الإسرائيلي يعثر على أسلحة جنوب لبنان
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