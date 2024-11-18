"تجهزوا لإقامة طويلة": توثيق من النفق الضخم لحزب الله جنوب لبنان

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، عن توثيقات من نفق ضخم عثرت عليه قوات لواء الاحتياط 226 في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي: "خلال عملية قوات اللواء، يقوم الجنود بتفتيش المناطق المبنية والمتشابكة والجبلية التي يخفي فيها العدو العشرات من المجمعات السكنية فوق الأرض وتحت الأرض، وقاذفات متعددة الفوهات، وقذائف الهاون، ومخزونات الصواريخ". وكمية كبيرة من المعدات العسكرية - التي استخدمها العدو لجلب مئات العناصر الإرهابية إلى منطقة هآرتس في العام الماضي". شاهد توثيق نشاطات قوات اللواء.

وكما ذكر فإنه في إحدى عمليات التمشيط وفقًا لإعلان الجيش الإسرائيلي، عثر المقاتلون على بنية تحتية مسلحة لنفق تحت الأرض يبلغ طوله عشرات الأمتار وقاموا بتدميرها، وعثر في البنية التحتية على غرف معيشة وطعام ومطبخ، إلى جانب العديد من الأسلحة.