التغطية متواصلة| مصدر دبلوماسي: "إسرائيل تسمح بوجود أمني سوري في السويداء لمدة 48 ساعة"
المجلس العسكري في السويداء": "نؤكد أن كل أبناء السويداء والبادية جسد واحد، وإخوة في المصير، وكلنا فداء لهذه الأرض الطاهرة، نحن أهل هذه الأرض، ونؤمن بالعيش المشترك ونحميه بكل ما أوتينا من قوة".
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قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل وافقت على دخول قوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء السورية لمدة 48 ساعة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسؤولاً سياسياً إسرائيلياً قال في بيان موزع على الصحافيين إن في ظل "استمرار عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء خلال ال 48 ساعة القادمة".
وفي السياق ذكرت الفصائل المسلحة التابعة للدروز في السويداء في بيان، اليوم الجمعة، أنها باتت تسيطر على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة السورية جنوب البلاد.وأضاف "يعلن المجلس العسكري عن سيطرته الكاملة على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة، حيث تواصل قواتنا الباسلة عملياتها لتطهير بعض النقاط المحدودة التي لا تزال تشهد اشتباكات مع العناصر الإرهابية المتطرفة القادمة من مناطق مثل إدلب وغيرها من المناطق، كما نواجه هجمات شرسة من تنظيم داعش الإرهابي من جهة الصحراء، ونؤكد أن المقاومة على الأرض هي مقاومة حقيقية تنبع من القلب والعقل، ولن نرضى بأي شكل من أشكال الاستسلام أو التنازل عن حقوق شعبنا".
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المبعوث الأممي إلى سوريا لـ"المجلة": لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة
قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، في حديث لـ"المجلة"، إن "تطبيق مبدأ السيادة بشكل صارم من دون الاعتراف بخصوصية المرحلة الانتقالية يُعد مقاربة خاطئة"، مضيفاً: "لا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة العسكرية. فالمواطنون يطوّرون شعوراً حقيقياً بالانتماء حين يشعرون بأن الدولة تمثلهم، وتحميهم، وتصون حقوقهم، وتعامل جميع المواطنين على قدم المساواة".
وقل إن أحداث السويداء تختلف عن الساحل التي بدأت بـ"هجوم شنه ما يُطلق عليهم فلول النظام على قوى الأمن العام"، مضيفاً: "أما في السويداء، فالوضع مختلف. أعتقد أن التصعيد هناك كان من الممكن تفاديه لو تصرفت جميع الأطراف بشكل مختلف". وأعرب عن ارتياحه لوقف النار في السويداء جنوب سوريا، قائلا: "لا بد من حوار حقيقي وشامل بين السلطات في دمشق والجهات الفاعلة المحلية في السويداء، حول ترتيبات أمنية وإدارية طويلة الأمد تضمن وجود مؤسسات الدولة في السويداء، مع تمكين أبناء السويداء من لعب دور محوري في إدارة شؤونهم المحلية"