التغطية متواصلة| مصدر دبلوماسي: "إسرائيل تسمح بوجود أمني سوري في السويداء لمدة 48 ساعة"

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قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "إسرائيل وافقت على دخول قوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء السورية لمدة 48 ساعة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسؤولاً سياسياً إسرائيلياً قال في بيان موزع على الصحافيين إن في ظل "استمرار عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء خلال ال 48 ساعة القادمة".

وفي السياق ذكرت الفصائل المسلحة التابعة للدروز في السويداء في بيان، اليوم الجمعة، أنها باتت تسيطر على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة السورية جنوب البلاد.وأضاف "يعلن المجلس العسكري عن سيطرته الكاملة على معظم المحاور الاستراتيجية في المنطقة، حيث تواصل قواتنا الباسلة عملياتها لتطهير بعض النقاط المحدودة التي لا تزال تشهد اشتباكات مع العناصر الإرهابية المتطرفة القادمة من مناطق مثل إدلب وغيرها من المناطق، كما نواجه هجمات شرسة من تنظيم داعش الإرهابي من جهة الصحراء، ونؤكد أن المقاومة على الأرض هي مقاومة حقيقية تنبع من القلب والعقل، ولن نرضى بأي شكل من أشكال الاستسلام أو التنازل عن حقوق شعبنا".