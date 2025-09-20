على الرغم من الجهود الدبلوماسية - لا يوجد تقدم في المفاوضات حول الصفقة

قد يعجبك أيضًا -

على الرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن والاجتماع الذي عقده وزير الأمن درمر مع المبعوث ويتكوف في لندن، لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات على الأرض . وأفادت مصادر رفيعة مطلعة على التفاصيل بأن الاتصالات تجري في هذه المرحلة بشكل أساسي مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع العملية العسكرية في غزة.

في إسرائيل يوضحون أن الاتصالات تهدف إلى بناء إطار اتفاق يتناسب مع المبادئ التي وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب، وفي مقدمتها إعادة جميع المختطفين. ومع ذلك، فإن هذه المطالب وموقف قطر الرافض بعد محاولة اغتيال كبار قادة حماس، يمنعان تقدم المباحثات.

بناءً على ذلك، من المتوقع أن تستمر العملية البرية حتى توافق حماس على مطالب إسرائيل أو يتم التوصل إلى حل على الصعيد العسكري.