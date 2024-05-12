صحيفة أمريكية: لهذا السبب يمدد السنوار أَجَلَ الحرب في غزة

قائد حماس في غزة يحيى السنوار يتشدد في مواقفه بالمفاوضات مع إسرائيل حول الإفراج عن المختطفين ويمدد أمد الحرب لأنه يدرك على أنه سيموت بأي حال إن كان خلال المعركة أو بعدها، جاء هذا وفقا لتقديرات ضباط استخبارات إسرائيليين وأمريكيين أدلوا بتصريحاتهم الى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

ووفقا لضباط الاستخبارات السنوار يدرك أنه كلما طال أمد الحرب يتراجع وضع إسرائيل الدولي ويتزايد الاستقطاب داخل المجتمع الإسرائيلي ويتسع. قائد حماس في غزة يفهم جيدا المجتمع الإسرائيلي، ويعرف كيف يحرض لزيادة الانقسام في إسرائيل، والتي جزء منها من خلال نشر فيديوهات لمختطفين يتهمون نتنياهو بأنه لا يعمل من أجل إطلاق سراحهم.

ووفقا لتقديرات مسؤولين إسرائيليين، لا زال السنوار في غزة ويختبأ في الأنفاق، وهو يسيطر بقوة على المنطقة ويعتبر حاليا أيضا الطرف المهيمن في حماس وهو من يتخذ القرارات بالمفاوضات لوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين، وبرأيهم الهدف المركزي للسنوار هو إضعاف إسرائيل حتى لو كان ذلك ثمنه باهظ.

وذكر التقرير أنه أثناء دخول إسرائيل الى مركز القطاع هرب السنوار الى خان يونس ولاحقا على ما يبدو الى رفح. وحاليا توجد تقديرات متناقضة حول مكان تواجده.