مسؤول كبير في البيت الأبيض عن المحادثة بين بايدن ونتنياهو: "كانت مفصلة وبناءة ومشجعة"

على خلفية التصعيد في الشمال والتقارير عن إحراز تقدم كبير في الصفقة للإفراج عن مختطفين، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مساء اليوم (الخميس).

وهكذا، أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع نتنياهو لمدة 30 دقيقة، ركزا خلالها على مسألة صفقة الرهائن وبالتحديد على تنفيذ الصفقة - والانتقال إلى مرحلتها التالية. وقال بايدن لنتنياهو إنه أمر فريقه خلال الـ 24 ساعة الماضية بدراسة رد حماس.

وقال المصدر "نعتقد أن هناك تطورا كبيرا هنا في أعقاب الرد الذي جاء من حماس." وقال أيضا إن المحادثة كانت "مفصلة وبناءة ومشجعة". وستجرى المحادثات في الدوحة، وإنه تم بناء إطار المفاوضات - رغم أنه أكد أن "الاتفاق لن يتم التوصل إليه في غضون أيام قليلة".

كما ناقش الزعيمان الوضع على الحدود اللبنانية. وشدد الرئيس على الالتزام بأمن إسرائيل وسبل إعادة سكان إسرائيل ولبنان إلى منازلهم.

إضافة إلى ذلك، ألمح المصدر إلى أن نتنياهو وبايدن سيلتقيان وجهاً لوجه في البيت الأبيض. واختتم المصدر كلامه: "توقعاتنا وأملنا أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف دائم لإطلاق النار. ونعتقد أن هناك الآن إطارًا للحديث، لكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وعندما سُئل عن رسالة بايدن الرئيسية لنتنياهو، أجاب بأن "الرسالة هي أنه يجب إتمام الصفقة. ويدرك هذان الزعيمان الفجوات، والعمل الذي يجب القيام به. وسنبذل قصارى جهدنا لسد ذلك لأنه يوجد هنا أرواح مختطفين على المحك ، ونعتقد أن هناك فرصة للقيام بذلك." .

يشار الى أن البيت الأبيض أصدر بيانا رسميا بشأن اللقاء جاء على النحو التالي: "تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة نتنياهو هذا الصباح. وناقش الرئيس ورئيس الحكومة الجهود الجارية لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب اتفاق إطلاق سراح الرهائن، كما وصف من قبل الرئيس بايدن وبموافقة مجلس الأمن الدولي ومجموعة السبع ودول العالم. وناقش القادة الرد الذي تلقوه مؤخرا من حماس. ورحب الرئيس بقرار رئيس الحكومة السماح للمبعوثين الإسرائيليين بالاتصال بوسطاء في الولايات المتحدة وقطر ومصر في محاولة لإتمام الصفقة".

وذكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "رئيس الحكومة أبلغ الرئيس بايدن قراره بإرسال وفد لمواصلة المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وأكد مجددا المبادئ التي تلتزم بها إسرائيل، وفي مقدمتها التزام إسرائيل بإنهاء الحرب فقط بعد تحقيق كافة أهدافها".