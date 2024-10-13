تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة من لبنان بالمجال البحري
رئيسة الوزراء الإيطالية لنتنياهو: "الهجمات على اليونيفيل في جنوب لبنان - غير مقبولة" • منذ ساعات الصباح تم تسجيل أكثر من 115 عملية إطلاق في المنطقة الشمالية
اليوم الـ373 من الحرب: تم إطلاق أكثر من 115 صاروخا في الساعات الأولى من الصباح، وفقا لما افاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأحد، واندلع حريق في منطقة مفتوحة بمنطقة صوريت نتيجة السقوط، عملت أربعة فرق إطفاء بالحادث. أصيب جنديان بصورة خطيرة. زار وزير الأمن يوآف غالانت الحدود اللبنانية "حتى بعد مغادرة الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، لن نسمح لحزب الله في العودة".
لمتابعة المدونة السابقة يمكن الدخول للرابط التالي
التحقيق الأولي: تم رصد الطائرة بدون طيار ومطاردتها واختفت ثم انفجرت
أظهر التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في انفجار الطائرة بدون طيار بالقرب من راموت منشيه أن طائرتين، على ما يبدو من طراز شاهد 107، اخترقتا من لبنان عن طريق البحر. تم اكتشافهما من قبل أنظمة الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي وتم اعتراض أحدهما أمام ساحل نهاريا، بينما كان الآخر تحت المراقبة والمطاردة الجوية من قبل الطائرات المقاتلة والمروحيات - لكن الاتصال به انقطع بعد عدة دقائق. انفجرت وأصابت 67 شخصًا، أربعة منهم بحالة حرجة، وتحقق القوات الجوية في سبب عدم اكتشافه، ولماذا لم يتم إطلاق أي إنذار.
تأجيل هجمات بيروت – بتوجيه من المستوى السياسي وبطلب من بايدن
ولم يقم سلاح الجو بمهاجمة بيروت منذ ثلاثة أيام، بتوجيه من المستوى السياسي. ويأتي ذلك في أعقاب المحادثة التي أجراها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي طلب منه الحد من الهجمات في المنطقة، وتركز الهجوم الأخير في العاصمة اللبنانية عليها، وبحسب التقارير، كان الهدف هو وفيق صفا، أحد المقربين من الأمين العام السابق حسن نصر الله الذي قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في الضاحية قبل نحو أسبوعين.
المدير العام لنجمة داوود الحمراء: 67 إصابة جراء استهداف المسيرة قرب رموت منشيه
أطلع المدير العام لنجمة داوود الحمراء أن 67 شخصا أصيبوا في هجوم المسيرة قرب رموت منشيه، وإن أربعة منهم حالتهم حرجة
الجيش الإسرائيلي: تمت مهاجمة حوالي 70 هدفا لحزب الله من الجو، وقتل العشرات من المسلحين في قطاع غزة
بالتزامن مع أنشطة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في لبنان، هاجمت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو أكثر من 70 هدفًا لحزب الله، بما في ذلك منشآت عسكرية ومنصات إطلاق جاهزة للإطلاق في اليوم الأخير تم القضاء على أكثر من 10 مسلحين في عملية جباليا شمال قطاع غزة. وفي الوقت نفسه أفادت التقارير أن مقاتلي نحال وجهوا طائرة هاجمت مسلحين جنوب قطاع غزة،
البنتاغون: سيتم نقل أنظمة ثاد لاعتراض الصواريخ الباليستية إلى إسرائيل
أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أنه سيتم نقل أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية ثاد إلى إسرائيل، وسيتمركز الفريق الذي سيقوم بتشغيلها في البلاد. وبحسب الإعلان، فإن هذا يهدف إلى تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي في أعقاب الهجمات الإيرانية. وأضاف رايدر أن "هذا الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل، من أي هجمات صاروخية باليستية أخرى من قبل إيران". وهذا جزء من التعديلات الأوسع التي أجراها الجيش الأمريكي في الأشهر الأخيرة لدعم الدفاع عن إسرائيل".
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: "طلبنا من اليونيفيل الانسحاب 5 كلم من الحدود لكن الطلب قوبل بالرفض"
وأشار سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إلى الأحداث التي أصيب فيها جنود من اليونيفيل في جنوب لبنان، وقال إنه "يجري التحقيق في التفاصيل في الوقت الحالي. ويستخدم مسلحو حزب الله مواقع اليونيفيل كمخابئ وينصبون كمائن بالقرب منهم. إن إصرار الأمم المتحدة على إبقاء القوات في خط النار أمر غير مفهوم". ووفقا له، "على مدى 18 عاما، تجاهل أفراد اليونيفيل تموضع حزب الله على طول الحدود ولم يبلغوا عن انتهاكات القرار 1701. والآن بعد أن عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة، طلبنا من القوة التحرك خمسة كيلومترات شمال الحدود، ولكن لم يتم قبول الطلب."
رئيسة الحكومة الإيطالية لنتنياهو: "الهجمات على قوة اليونيفيل غير مقبولة"
وتحدثت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا مالوني هاتفيا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وقالت إن "الهجمات الإسرائيلية على جنود اليونيفيل غير مقبولة". ويأتي ذلك بعد إصابة جنديين من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بنيران إسرائيلية، وهو ما اعترف به الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة كما دعت ميلوني في المحادثة إلى "التنفيذ الكامل" للقرار 1701، وشددت على "الحاجة الملحة للحد من تصعيد الصراع في المنطقة"، بحسب مكتبها.
أنباء عن هجمات في لبنان في العديد من قرى جنوب البلاد
وفي لبنان، تم الإبلاغ عن غارات جوية على العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان: القزحة، ياطر، الرشاف، راميا، عيتا الشعب، قانا، أرنون، تول، الخيام، كفر حمام، كفر كلا، الحناوية و البازورية. كما وردت أنباء عن قصف مدفعي في قرى عيتا الشعب وكفر شوبا وكفر حمام ورامية والظاهرة.
وزيرا خارجية إيران والعراق اجتمعا: "مستعدون لأي سيناريو"
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته لبغداد إن "الغرض من الزيارة هو التشاور والتنسيق مع العراق بشأن القضايا الإقليمية. نحن ننسق لكبح إسرائيل ومحاولاتها توسيع التوتر في المنطقة. لا نريد توسيع الحرب، ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات. لا أريد توسيع الحرب خارج إسرائيل». وأضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: "استمرار الحرب في غزة ولبنان يهدد المنطقة. توسيع الحرب إلى إيران أمر غير مقبول. نطالب بإنهاء الحرب في لبنان وغزة".