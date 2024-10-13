تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة من لبنان بالمجال البحري

التحقيق الأولي: تم رصد الطائرة بدون طيار ومطاردتها واختفت ثم انفجرت

أظهر التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في انفجار الطائرة بدون طيار بالقرب من راموت منشيه أن طائرتين، على ما يبدو من طراز شاهد 107، اخترقتا من لبنان عن طريق البحر. تم اكتشافهما من قبل أنظمة الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي وتم اعتراض أحدهما أمام ساحل نهاريا، بينما كان الآخر تحت المراقبة والمطاردة الجوية من قبل الطائرات المقاتلة والمروحيات - لكن الاتصال به انقطع بعد عدة دقائق. انفجرت وأصابت 67 شخصًا، أربعة منهم بحالة حرجة، وتحقق القوات الجوية في سبب عدم اكتشافه، ولماذا لم يتم إطلاق أي إنذار.