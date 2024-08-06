مقتل قيادي بحزب الله في الغارة بالنبطية مع أربعة آخرين

قتل خمسة من عناصر حزب الله بينهم قيادي في التنظيم في غارة إسرائيلية صباح اليوم في بلدة ميفدون بمنطقة النبطية جنوب لبنان.

واستهدفت الغارة منزلا في بلدة ميفدون بمنطقة النبطية جنوب لبنان، ومن بين القتلى القيادي في حزب الله أمين بدر الدين نجل شقيق المتهم باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري مصطفى بدر الدين الملقب بـ"ذو الفقار"، وهو من مواليد 1988 من بلدة الغبيري في الضاحية الجنوبية، والقتلى الآخرين في الغارة هم (علي شمس الدين ، حسين ياسين، أدهم حسين، حسن منصور)

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي وبتوجيهات استخباراتية من الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، أغارت على مبنى عسكري في منطقة النبطية وفي جنوب لبنان" وقال إن "المبنى المستهدف كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله، وان المستهدفين في المبنى هم مسلحين روجوا لمخططات عدائية ضد إسرائيل".