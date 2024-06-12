الجيش الإسرائيلي يعترف بجندي احتياط أقدم على الانتحار كجندي سقط في الحرب

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه سيتم الاعتراف بجندي الاحتياط الذي كان يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والذي انتحر على أنه "جندي سقط أثناء القتال (في غزة)" وسيتم دفنه عسكريًا، تلبية لطلب عائلته.

وبعد مراجعة موسعة أجراها رئيس مديرية شؤون الموظفين تقرر أن إليران مزراحي توفي أثناء خدمته الاحتياطية الفعلية.

وكشف التحقيق أن مزراحي التقى بقائد فرقته وجندي آخر في إطار الاستعدادات لنشاط عملياتي قادم، خلافا للتقارير الأولية التي وصفت اللقاء بأنه لقاء اجتماعي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن "هذا اللقاء تم كجزء من خدمته العسكرية ويشترط أن يتم إدراجه كيوم في الخدمة الاحتياطية الفعلية".

بعد ذلك، أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ووزير الأمن يوآف غالانت مشاورات وقررا الاعتراف رسميًا بمزراحي كجندي سقط أثناء القتال وبالتالي فهو جدير بمواراته في المقبرة العسكرية.

IDF Spokesperson

وأعربت قيادة الجيش الإسرائيلي عن تعازيها للعائلة: "إننا نشاطر عائلة مزراحي حزنها وسنواصل مرافقتهم".