التغطية متواصلة| واشنطن تقترح صفقة جديدة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، ووفد حماس يصل القاهرة لبحث تنفيذ المرحلة الثانية
"وفد حماس يضم خليل الحية، وسيناقش في لقاء، السبت، تطورات الوضع وما وصلت إليه جهود الوسطاء حول إنهاء الأزمة وتنفيذ اتفاق وقف النار، خصوصاً ما يتعلق ببدء المرحلة الثانية".
قالت مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة اقترحت إجراء صفقة أخرى لتبادل الأسرى والرهائن من أجل تمديد وفق إطلاق النار في قطاع غزة، فيما وصل، اليوم الجمعة، وفد من حركة حماس القاهرة برئاسة محمد درويش، حيث يلتقي مسؤولين مصريين، غدا السبت، لبحث جهود استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، على ضوء نتائج القمة العربية الطارئة.
وقال مصدر إن "الوفد يضم أيضاً رئيس الوفد المفاوض في الحركة خليل الحية، وسيناقش في لقاء، السبت، تطورات الوضع وما وصلت إليه جهود الوسطاء حول إنهاء الأزمة وتنفيذ اتفاق وقف النار، خصوصاً ما يتعلق ببدء المرحلة الثانية".
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زعيم الحوثيين يوجه إنذارا مدته أربعة أيام لاستئناف الدعم لغزة
قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي: "نمنح الوسطاء 4 أيام لمواصلة جهودهم، وإذا استمر العدو في منع المساعدات من دخول قطاع غزة وإغلاق المعابر أمام الغذاء فإننا سنعود ونستأنف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي".
ترامب يشدد لهجته بشأن إيران: "نحن في لحظة حاسمة"
في بيان بدا وكأنه إنذار نهائي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران أصبحت الآن أولويته الدبلوماسية المباشرة، مما أثار التهديد باتخاذ إجراء وشيك. وقال الرئيس الأميركي بجدية غير عادية: "القضية التالية التي سنتناولها هي إيران. هذه أيام حاسمة قادمة". "لقد دخلنا المرحلة النهائية مع إيران، اللحظات الأخيرة". وأكد ترامب الخط الأحمر المطلق الذي وضعته إدارته بشأن الطموحات النووية الإيرانية: "لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح لهم بالحصول على سلاح نووي". ويأتي هذا الموقف المتشدد منسجماً مع فترة رئاسته الأولى، التي اتسمت بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني. ثم ناقش الرئيس سيناريوهين محتملين في المستقبل القريب جدًا: "نحن في وضع مع إيران حيث سيحدث شيء ما بسرعة كبيرة. آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق سلام - أفضل هذا الخيار على "البديل" - لكن "البديل" سيحل المشكلة بالتأكيد".
إن هذه الصيغة الغامضة المتعمدة، والتي تميز الخطاب الترامبي، تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية القيام بعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية إذا فشل الطريق الدبلوماسي.
ترامب يبحث لقاء الرهائن المحررين لدى حماس
في تصريح مسجل، شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل اجتماعه مع رهائن حماس. وقال "التقيت بالرهائن. بعضهم صغار السن وبعضهم أكبر سنا". وأوضح الرئيس الأميركي أنه سألهم: "هل رأيتم هناك أحدا لطيفا؟ هل كان هناك أي عضو من حماس غمز لكم وقال لكم إن كل شيء سيكون على ما يرام؟". وبحسب ترامب، كان ردهم قاطعا: "قالوا لا، بل العكس. لقد صفعناهم وضربناهم". وأضاف أن أحد الأشخاص أصيب بكسر في ضلوعه.
واختتم ترامب حديثه قائلا: "لقد فوجئت للغاية. كنت أعتقد أنه سيكون هناك على الأقل عدد قليل من الأشخاص الطيبين الذين سيخبرونهم بأنهم سيكونون بخير. لكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".
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https://x.com/i/web/status/1898043680226738484
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سوريا تتهم قيادات الأسد بالخارج بتوجيه أعمال العنف في الساحل
قال رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية، أنس خطاب، اليوم الجمعة، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن قيادات عسكرية وأمنية تتبع للنظام السابق تقف وراء التخطيط والتدبير لما تشهده مدن الساحل السوري حالياً من أعمال عنف". وأضاف"هذه القيادات يتم توجيهها من قبل بعض شخصيات نظام الأسد الهاربة خارج سوريا والمطلوبة للعدالة والقضاء".
وشدد رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية على أنه لن يتم التسامح مع من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، داعياً المطلوبين إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب جهة أمنية، لضمان سلامة سوريا وشعبها وعودة الأوضاع مستقرة.
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