قالت مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة اقترحت إجراء صفقة أخرى لتبادل الأسرى والرهائن من أجل تمديد وفق إطلاق النار في قطاع غزة، فيما وصل، اليوم الجمعة، وفد من حركة حماس القاهرة برئاسة محمد درويش، حيث يلتقي مسؤولين مصريين، غدا السبت، لبحث جهود استئناف اتفاق وقف إطلاق النار، على ضوء نتائج القمة العربية الطارئة.

وقال مصدر إن "الوفد يضم أيضاً رئيس الوفد المفاوض في الحركة خليل الحية، وسيناقش في لقاء، السبت، تطورات الوضع وما وصلت إليه جهود الوسطاء حول إنهاء الأزمة وتنفيذ اتفاق وقف النار، خصوصاً ما يتعلق ببدء المرحلة الثانية".

لمتابعة التغطيةة السابقة انقر هنا