تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد كبير في الاستخبارات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في رفح

لابيد: "السكرتير العسكري حذر من الإحماء ونتنياهو يبدو ضجرا وغير مبال"

قال رئيس المعارضة يائير لابيد في "لجنة التحقيق المدني" في كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر، إنه في 21 آب/أغسطس 2023، أي قبل شهر ونصف من المجزرة في بلدات غلاف غزة ، شارك في إحاطة أمنية مع رئيس الحكومة. ووفقا له، "قال السكرتير العسكري إنهم على الجانب الآخر يدركون وجود انقسام داخلي، وبدا لي رئيس الحكومة يشعر بالملل وغير مبال - ولم يعلق على ذلك على الإطلاق". وأضاف لابيد أيضًا: "في 18 سبتمبر 2023، كنت مرة أخرى في لجنة الشؤون الخارجية والأمن ورأيت ارتفاع خطوة الى الأمام في مستوى المخاطر الواردة في تقارير المخابرات. ما كتب هناك كان لا لبس فيه في نظري - لقد تآكل الردع بشكل كبير، ويعتقد أعداؤنا أن لديهم فرصة نادرة لإلحاق الأذى بنا".