تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد كبير في الاستخبارات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في رفح
غالانت يزور أسطول الغواصات: "أريد أن أقول لمواطني إسرائيل: لديكم شخص يمكنك الوثوق به" • العملية في الضفة: قُتل أربعة مسلحين وأصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة
اليوم 328 من الحرب: سُمعت صافرات الإنذار هذا الصباح (الخميس) في كيبوتس كيسوفيم جنوب إسرائيل - سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة في غلاف غزة. أنباء عن غارات جوية في جنوب لبنان. وأطلق أهالي المختطفين نداءً لأبناء عائلاتهم عبر مكبرات الصوت على حدود القطاع واخترقوا السياج لفترة قصيرة. تقارير في لبنان عن أربع غارات جوية في جنوب البلاد. الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل عشرات المسلحين في رفح، من بينهم قائد المخابرات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.
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الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد في المخابرات العسكرية في حركة الجهاد الإسلامي
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في عملية مشتركة مع فرقة النار 215، اغتالت القوات الجوية على أسامة جاد الله، وهو مسلح كان يشغل منصب قائد في المخابرات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وشارك في الهجوم الدموي الذي وقع في 7 أكتوبر. خلال عملية في جنوب قطاع غزة، اغتال مقاتلو الجيش الإسرائيلي في عمليات العشرات من المسلحين. كما ذكر البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم حوالي 40 هدفًا في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع إطلاق نار مأهولة ومبان عسكرية وبنية تحتية مسلحة
لابيد: "السكرتير العسكري حذر من الإحماء ونتنياهو يبدو ضجرا وغير مبال"
قال رئيس المعارضة يائير لابيد في "لجنة التحقيق المدني" في كارثة 7 تشرين الأول/أكتوبر، إنه في 21 آب/أغسطس 2023، أي قبل شهر ونصف من المجزرة في بلدات غلاف غزة ، شارك في إحاطة أمنية مع رئيس الحكومة. ووفقا له، "قال السكرتير العسكري إنهم على الجانب الآخر يدركون وجود انقسام داخلي، وبدا لي رئيس الحكومة يشعر بالملل وغير مبال - ولم يعلق على ذلك على الإطلاق". وأضاف لابيد أيضًا: "في 18 سبتمبر 2023، كنت مرة أخرى في لجنة الشؤون الخارجية والأمن ورأيت ارتفاع خطوة الى الأمام في مستوى المخاطر الواردة في تقارير المخابرات. ما كتب هناك كان لا لبس فيه في نظري - لقد تآكل الردع بشكل كبير، ويعتقد أعداؤنا أن لديهم فرصة نادرة لإلحاق الأذى بنا".
وزير الخارجية الأوروبي لوزراء الاتحاد: "يجب فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين"
التقى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع وزراء خارجية الاتحاد في محاولة لحشد الدعم لفرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين. وبحسب بوريل، فإن الوزراء أطلقوا "خطاب كراهية متكرر ضد الفلسطينيين وقدموا أفكارا تدعم جرائم الحرب". وأفيد بالأمس أن الوزيرين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش يقعان في مركز اقتراح بوريل.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال خمسة مسلحين بينهم أبو شجاع منفذ الهجوم على أمنون مختار
اغتال مقاتلو الجيش الإسرائيلي بتوجيه من الشاباك خمسة مسلحين، من بينهم قائد كتيبة في نور الشمس محمد جابر "أبو شجاع"، خلال العملية الواسعة في الضفة الغربية. جاء ذلك في بيان مشترك للمتحدث باسم الشرطة والناطق باسم الجيش والمتحدث باسم الشاباك. وأضاف البيان أن "المسلحين اختبأوا في المسجد وقُتلوا في نهاية تبادل إطلاق النار". ومن بين المسلحين كان "أبو شجاع" الذي شارك في العديد من الهجمات وأيضاً في توجيه عملية إطلاق النار في شهر حزيران/يونيو الماضي والتي قُتل خلالها أمنون مختار. أثناء القتال الليلة، أصيب جندي بصورة طفيفة.
تقارير فلسطينية: اعتقال محمد قصاص، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في طولكرم
وأفاد الفلسطينيون أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت المطلوب محمد قصاص، أحد قادة سرايا القدس في طولكرم، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وبحسب التقارير، دخلت قوة سرية من الجيش الإسرائيلي إلى أطراف مخيم طولكرم بملابس مدنية واعتقل قصاص هناك . وفي وقت لاحق، أفادت الأنباء أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى المنطقة.