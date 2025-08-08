أمني إسرائيلي :"سنضرب حزب الله حتى بعد نزع سلاحه"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية النقاش في الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وإعلان الحزب رفضه اتخاذ مثل هذا القرار ملوحا بالتصعيد، أكد رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية 8200 السابق حنان جيفن إن "إسرائيل ستضرب حزب الله حتى بعد نزع سلاحه". لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاء تصريح تصريح جيفن خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله حيث شدد على أن "حزب الله حتى بعد نزع سلاحه لا يزال لديه مقاتلين كثر سيواصلون القيام بعمليات لتهديد إسرائيل، لذلك فإن إسرائيل ستواصل ضرب حزب الله حتى لو تم نزع سلاحه في كل مكان وليس العام المقبل فقط وإنما خلال السنوات القادمة ، لكن إن واصل حزب الله رفض تسليم سلاحه لن يتم إعادة إعمار جنوب لبنان".

