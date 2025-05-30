السفيرة الإسرائيلية لدى لندن تدافع عن الحرب ضد حماس على التلفزيون البريطاني

وجدت السفيرة الإسرائيلية لدى المملكة المتحدة، تسيبي حوتوفلي، نفسها في موقف حرج عندما سألها الصحفي البريطاني بيرس مورغان بسخرية عن إدارة الحرب ضد حماس. لم يتردد المذيع في سؤالها إن كانت "مستعدة لقتل الأطفال"، معتقدًا أن الاستراتيجية الإسرائيلية "فاشلة".

أمام هذه الاتهامات ردت تسيبي حوتوفلي "كم عدد الأطفال اليابانيين الذين قُتلوا في الهجمات الأمريكية، وكم عدد الأطفال الألمان الذين لقوا حتفهم تحت القصف البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية؟"، مشيرة إلى أن "الإجراءات الإسرائيلية لا تزال محسوبة مقارنةً بالسوابق الغربية، إسرائيل لا تقارن حتى بالهجمات الأمريكية على طوكيو، التي تسببت في سقوط 100 ألف ضحية مدنية، ولا بأفعال المملكة المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية".

ثم أعادت تسيبي حوتوفلي السؤال إلى محاورها، متسائلةً عن "الضمانات التي يمكن أن يقدمها للمستقبل. إذا أنهت إسرائيل الحرب اليوم وبقيت حماس على أبوابنا، فأي مستقبل تعدون به أطفالي؟ مستقبل يتكرر فيه السابع من أكتوبر مرارًا وتكرارًا، كما وعد قادة حماس؟"

أثّر هذا التحدي المباشر بشكل واضح على الصحفي البريطاني، الذي أقرّ بأنه لم يأخذ هذا البُعد في الاعتبار. أقرّ مورغان بأنه لا ينبغي السماح لحماس حتى "بفتح متجر" بعد الحرب.

وتساءلت تسيبي حوتوفلي "كيف يمكننا تحقيق ذلك؟ من يتطوع لنزع سلاح قطاع غزة؟"، وأصرت على أن "إسرائيل لا تسعى إلى الصراع: إن أبناؤنا وإخواننا وأزواجنا هم من يخوضون هذه الحرب. لا أحد لديه أي حافز للتخلي عن عمله والقتال لمدة 600 يوم، إلا إذا كان ذلك تهديدًا وجوديًا حقيقيًا".

ووفقًا لحوتوفيلي، أصبحت غزة ذلك التهديد الوجودي، بدعم من إيران، ولن تسمح إسرائيل بحدوث ذلك مرة أخرى، "حتى لو فقدنا تعاطفكم"

ومن جهته أشاد إيلون ليفي، الخبير في الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية والمتحدث السابق باسم المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة في إسرائيل، بتدخل السفير. وأشاد بشجاعة تسيبي حوتوفيلي في الموافقة على هذه المقابلة العدائية، مع علمها بأنها تُعرِّض نفسها لتصوير سلبي وكراهية على الإنترنت.

تُظهر هذه المواجهة المتلفزة التوترات الدبلوماسية المحيطة بصراع غزة والصعوبة التي يواجهها الممثلون الإسرائيليون في الدفاع عن موقفهم في مواجهة التشكك المتزايد في الغرب.