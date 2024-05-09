تدخل الحرب في غزة الخميس يومها الـ 216 وسط تغيرات مقلقة في سياسة الولايات المتحدة عبر عنها الرئيس الأميركي جو بايدن بتصريحات لشبكة سي ان ان قال خلالها إنه "ملتزم بأمن إسرائيل لكنه لن يقدم أسلحة هجومية إذا دخلت المناطق السكانية في رفح".

وفي الشمال يتواصل التصعيد وسط تهديد وزير الأمن يوآف غالانت بأن الصيف المقبل سيكون ساخنا في إشارة إلى سيناريو الحرب إذا استدعى الأمر لإعادة مواطني الشمال إلى منازلهم التي أبعدوا عنها قسرا منذ الثامن من اكتوبر غداة هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل.

ومع الاجتياح الجزئي لرفح يواصل الجيش الإسرائيلي القتال والعمليات المحددة للقضاء على حماس وسط تطورات متلاحقة كان آخرها إطلاق الصواريخ على معبر رفح مساء أمس الأربعاء فضلا عن سفوط صاروخ على الميناء الأميركي على ساحل غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تنفيذه هجمات على أهداف تابعة لحماس في منطقة وسط قطاع غزة.

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