التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي ينفذ هجمات على أهداف تابعة لحماس في منطقة وسط قطاع غزة
تدخل الحرب في غزة يومها الـ 216 وسط تغيرات مقلقة في سياسة الولايات المتحدة عبر عنها الرئيس الأميركي بتصريحات لشبكة سي ان ان قال خلالها إنه "ملتزم بأمن إسرائيل لكنه لن يقدم أسلحة هجومية لغزو رفح"
تدخل الحرب في غزة الخميس يومها الـ 216 وسط تغيرات مقلقة في سياسة الولايات المتحدة عبر عنها الرئيس الأميركي جو بايدن بتصريحات لشبكة سي ان ان قال خلالها إنه "ملتزم بأمن إسرائيل لكنه لن يقدم أسلحة هجومية إذا دخلت المناطق السكانية في رفح".
وفي الشمال يتواصل التصعيد وسط تهديد وزير الأمن يوآف غالانت بأن الصيف المقبل سيكون ساخنا في إشارة إلى سيناريو الحرب إذا استدعى الأمر لإعادة مواطني الشمال إلى منازلهم التي أبعدوا عنها قسرا منذ الثامن من اكتوبر غداة هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل.
ومع الاجتياح الجزئي لرفح يواصل الجيش الإسرائيلي القتال والعمليات المحددة للقضاء على حماس وسط تطورات متلاحقة كان آخرها إطلاق الصواريخ على معبر رفح مساء أمس الأربعاء فضلا عن سفوط صاروخ على الميناء الأميركي على ساحل غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تنفيذه هجمات على أهداف تابعة لحماس في منطقة وسط قطاع غزة.
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تقارير لبنانية: قتلى في هجوم على سيارة في بلدة بافليه قرب مدينة صور جنوب لبنان
أفادت تقارير صحفية من بينها الأخبار وقناة الحدث بأن طائرة مسيرة هاجمت سيارة في بلدة بافليه بجنوب لبنان قرب مدينة صور. وبحسب التقرير، أطلقت الطائرة بدون طيار أكثر من صاروخ على السيارة تواجد بداخلها أكثر من شخصين وسط تأكيدات بوجود قتلى.
الجيش الإسرائيلي يقصف 25 هدفا من الجو بحي الزيتون في غزة وسط عملية تقودها الفرقة 99
أطلقت القوات الإسرائيلية بالتنسيق مع الشاباك صباح اليوم الخميس، عملية بقيادة الفرقة 99، في منطقة الزيتون وسط قطاع غزة، لمواصلة تفكيك البنية التحتية العسكرية لحماس واستكمال القضاء على المسلحين في المنطقة.
وبتوجيهات استخباراتية، بدأت العملية بطائرة هجومية من طائرات سلاح الجو حيث تمت مهاجمة حوالي 25 هدفاً. ومن بين الأهداف تمت مهاجمة المباني العسكرية والأنفاق الهجومية ونقاط المراقبة ومواقع القناصة وغيرها من البنى التحتية المستخدمة من قبل حماس والفصائل الفلسطينية.
وفي التنسيق المشترك يعمل مقاتلو الفرق القتالية التابعة للواء هناحال 679 و2 على "تطهير" المنطقة في منطقة الزيتون (أكبر أحياء مدينة غزة).
سوريا: "اعترضنا صواريخ إسرائيلية أطلقت الليلة الماضية باتجاه دمشق"
قالت وزارة الدفاع السورية إن "إسرائيل نفذت غارة جوية الليلة من اتجاه هضبة الجولان باتجاه منطقة دمشق، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي بعض الصواريخ". وأفاد موقع "صوت العاصمة" الإخباري المحسوب على المعارضة السورية بسماع دوي انفجارات في محيط المدينة.
بايدن: "لن يتم إرسال أي أسلحة إلى إسرائيل إذا دخلت المناطق السكانية في رفح"
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرقيب حاييم صباح خلال نشاط عملياتي في الشمال
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