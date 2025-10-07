هل تقترب الصفقة؟ 47 مختطفا إسرائيليا لا زالوا في الأسر - هذه قصصهم

هل نقترب من صفقة؟ إعلان حماس عن موافقتها الدخول في مفاوضات ومناقشة تفاصيل خطة ترامب، والإفراج عن جميع المختطفين حسب الصيغة المقترحة، أثار أملاً حذراً بين عائلات المختطفين. عدنا إلى قصص 48 من المختطفين - بينهم امرأة واحدة فقط - الذين ما زالوا في أسر حماس، اليكم أسمائهم وقصصهم

أفيتار دافيد

أبيتر وصل إلى حفلة نوفا مع أصدقائه غاي جلبوع دلال، عيدان هرمتي ورون تسرفتي. عيدان ورون قُتلا على يد حماس في الهجوم المباغت. شقيق غاي، غال جلبوع دلال، انضم إليهم خلال الهروب ونجح في الفرار من المسلحين، لكن أبيتر وغاي اختُطفا إلى قطاع غزة.

في مقطع الفيديو الذي نشرته حماس في فبراير\شباط الماضي، تم توثيق الاثنين داخل سيارة كانت في ساحة "المراسم" التي نظمتها حماس، بينما كانا يشاهدان عمر فنكرت، إيلي - ه كوهن وعمر شيم توف يُنقلون إلى الصليب الأحمر.

أفيناتان أور، يبلغ من العمر 30 عامًا من تل أبيب

اختُطف من حفل نوفا، الذي حضر إليه مع شريكته نوعا أرجماني، التي اختُطفت أيضًا وأُفرج عنها في عملية عسكرية. في شهر آذار تم الحصول على أول إشارة حياة منه من مختطفين سابقين عادوا في إطار صفقة الإفراج عن المخطوفين. أرجماني علقت: "قلبي ما زال أسيرًا".

أوريئيل باروخ، يبلغ من العمر 35 عامًا من جيبعون

اختُطف من حفل نوفا. في 26 مارس\آذار 2024، تم إبلاغ أفراد عائلته بأنه قُتل في 7 أكتوبر\تشرين أول وأن جثمانه محتجزة في غزة.

إيتان أبراهام مور، يبلغ من العمر 24 عامًا من القدس

عمل كحارس أمن في حفلة نوفا، وعندما بدأ الهجوم، بدأ إيتان، مع حارسي أمن آخرين، بإخلاء المصابين بواسطة دراجة رباعية. وعندما نفد الوقود، بدأوا بجمع الناجين الذين اختبأوا، جمعوهم، وركضوا معًا للابتعاد. تم اختطافه أثناء فراره. في فبراير\شباط 2025 تلقت عائلته إشارة حياة منه.

ألون اوهل، يبلغ من العمر 23 عامًا من لبون

كان في حفلة نوفا وخُطف من إحدى الملاجئ المتنقلة. في فبراير 2025، أفادت عائلة المخطوف بأنها تلقت أول إشارة على أنه على قيد الحياة.

إيليا مارغليت، يبلغ من العمر 75 عامًا من نير عوز

قُتل صباح السابع من أكتوبر عندما خرج لإطعام الخيول في الإسطبل الذي كان يملكه. تم أخذ جثمانه إلى قطاع غزة.

إلكانا بوحبوت، يبلغ من العمر 36 عامًا من مفاسيرت تسيون

اختُطف من حفل نوفا التي نظمها مع أصدقائه. هو متزوج من ريفكا، ولهما ابن يبلغ من العمر أربع سنوات. في الشهر الماضي، نقل بعض المختطفين الذين أُفرج عنهم ضمن الصفقة رسالة حياة لعائلة ألكناه، وكذلك رسائل لزوجته وابنه. تبيّن أنه أُصيب يوم اختطافه، ووضعه سيئ: "لم يرَ ضوء النهار منذ ذلك الحين".

منذ السابع من أكتوبر، نشرت حماس عدة توثيقات لها، أحدها إلى جانب المختطف يوسف حاييم أوحانا. في الفيديو الأخير الذي نُشر في 29 مارس، صرخ ألكانا: "اصرخوا صرختي، أنا لم أطلب شيئاً، فقط أخرجوني. لماذا لا يحق لابني أن يناديني 'أبي'؟". وأضاف قائلاً إنهم تحت القصف لمدة 24 ساعة.

العقيد أساف حميمي، يبلغ من العمر 41 عامًا من كريات أونو

العقيد أساف حميمي، البالغ من العمر 41 عامًا، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، قُتل في الساعة الأولى من هجوم حماس في السابع من أكتوبر خلال معركة في كيبوتس نيريم، وخُطفت جثته إلى غزة. في ذلك السبت، كان في القاعدة مع ابنه البالغ من العمر خمس سنوات، وفور خروجه للهجوم على المسلحين - نقل ابنه إلى الجنود وطلب منهم أخذه إلى مكان آمن. إلى جانبه، سقط جنديان آخران من مركز القيادة التابع له: الرقيب أول تومر يعقوب أحيماس، البالغ من العمر 20 عامًا من لهيبيم، وكان عامل اتصالات قائد اللواء، والرقيب كيريل برودسكي، البالغ من العمر 19 عامًا من رمات غان، من مركز القيادة التابع للقائد. تم انتشال جثتي الاثنين في يوليو 2024 وأُعيدتا إلى البلاد.

آرييه زلمانوفيتش، يبلغ من العمر 85 عامًا من نير عوز

من مؤسسي كيبوتس نير عوز، وُثِّق لحظة اختطافه إلى غزة وهو مصاب على دراجة نارية. قُتل في أسر حماس. مقطع فيديو نُشر في أغسطس 2024 عرض اللحظات الصعبة التي يُقاد فيها آرييه على دراجة نارية، مصابًا في رأسه.

أريئيل كونيو، يبلغ من العمر 26 عاماً من نير عوز

اختُطف من منزله مع شريكته أربيل يهود. أُختطف أيضاً شقيقه داود وزوجة شقيقه وبناته. في إطار صفقة المختطفين، وبعد 52 يوماً في الأسر، أُفرج عن زوجة شقيقه وبناته. أُفرج عن أربيل في اليوم 482 من الحرب.

بيفين جوشي، يبلغ من العمر 24 عامًا من نيبال

وصل إلى إسرائيل قبل أقل من شهر من الحرب. اختبأ مع أصدقائه في ملجأ في كيبوتس عالوميم. عندما ألقى المسلحون القنبلة اليدوية الأولى بداخله، تمكن من صدها ورميها إلى الخارج. القنبلة الثانية تركته هو وأصدقاءه فاقدي الوعي. من هناك تم اختطافه مع بعض العمال الزراعيين الآخرين من بلده.

بار كوبيرشتاين، يبلغ من العمر 23 عامًا من حولون

عمل كحارس أمني في حفل نوفا الذي اختطف منه. عندما بدأ عناصر حماس بالوصول، بقي ليساعد شرطة إسرائيل وبقية طاقم الأمن، بالإضافة إلى ذلك لكونه مسعف، قدّم إسعافات أولية للمشاركين في الحفل الذين أُصيبوا من قبل المسلحين، بدلاً من إنقاذ نفسه والهروب. بر هو الأخ الأكبر بين خمسة إخوة صغار وهو المعيل الرئيسي للعائلة.

والد بار، تال كوبرشتاين، كان مسعفًا متطوعًا على دراجة نارية تابعة لاتحاد الإنقاذ، وأثناء توجهه لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات تعرضت لحادث سير، تعرض هو نفسه لحادث خطير وتم نقله إلى المستشفى، وعولج لأكثر من عام، ومنذ ذلك الحين أصبح يحتاج إلى رعاية ولا يستطيع العمل. لذلك، بار منذ المرحلة الثانوية هو المعيل الرئيسي في البيت ويهتم برفاهية الأسرة ووضعها الاقتصادي.

بار انتقل للعيش مع جديه لكي تتمكن عائلته من توظيف ممرض ملازم لوالده شيلون في منزلهم. في أبريل ويوليو 2025، نشرت حماس مقاطع فيديو له من الأسر إلى جانب المخطوف مكسيم هاركين.

جوشوا لويتو موليل، يبلغ من العمر 21 عامًا من تنزانيا

طالب زراعة كان يعمل في مزرعة أبقار في ناحل عوز. قُتل في الهجوم واختطف جثمانه.

غاي إيلوز، يبلغ من العمر 27 عاماً من تل أبيب

اختُطف من حفلة نوفا التي كان يشارك فيها وقُتل وهو في أسر حماس، كان غاي فني الصوت لفرقة "اليهود".

جاي جلبوع دلال، يبلغ من العمر 22 عامًا من ألفي مناشي

وصل إلى جاي الى حفل نوفا مع أصدقائه أبيطال دافيد، عيدان هارمتي ورون تسرفتي. عيدان ورون قُتلا على يد حماس في الهجوم المفاجئ. أبيطال وجاي اختُطفا إلى قطاع غزة.

في شهر فبراير\شباط، تلقت عائلته إشارة حياة من أحد المفرج عنهم ضمن صفقة إفراج عن مختطفين. في مقطع فيديو نشرته منظمة حماس في فبراير\شباط الماضي، تم توثيق غاي وأفيتر داخل سيارة كانت متوقفة في ساحة "الاحتفال" الذي نظمه حماس، بينما يشاهدون عومر فانكرت، إيلي كوهين وعومر شيم توف يُسلمون إلى الصليب الأحمر.

غالي برمان، يبلغ من العمر 26 عامًا من كفار عزة

اختُطِف من حي "الجيل الشاب" في الكيبوتس، القريب من السياج. أخوه التوأم، زيف، كان في شقة قريبة منه واختُطِف أيضًا. في ذلك السبت، أصر غالي على الذهاب إلى منزل إميلي ديماري، التي عادت إلى البلاد في الصفقة التي جرت في يناير 2025 إلى جانب رومي جونين ودورون شتاينبرخر.

دافيد كونيو، يبلغ من العمر 34 عامًا من نير عوز

اختطف من منزله مع زوجته شارون كونيو-ألوني في صباح 7 أكتوبر. تم إطلاق سراحها ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت في نوفمبر 2023. شقيقه أريئيل عيدن لا يزال في الأسر. في فبراير 2025 تم تلقي دليل على بقائه على قيد الحياة منه.

درور أور، يبلغ من العمر 48 عامًا من بئيري

قُتل في 7 أكتوبر، وجثمانه محتجزة في غزة. أطفاله، ألما ونوعم، أُطلِق سراحهم من الأسر في صفقة في نوفمبر 2023.

دانيئيل بيريتس، يبلغ من العمر 22 عاماً من يد بنيامين

قائد لواء في كتيبة 77 في سلاح المدرعات، قاد دبابة وصلت إلى ناحال عوز. تم قتله في السابع من أكتوبر وجثمانه اختُطفت إلى غزة.

زيف برمان، ابن 26 من كفار عزة

اختُطف من حي "الجيل الشاب" في الكيبوتس، القريب من السياج. وكان شقيقه التوأم، غالي، على بُعد شقتين، فاختُطف هو الآخر. في صفقة الإفراج الأولى، تلقّت عائلة التوأم أول إشارة على الحياة. وبعد 494 يومًا، أُبلغت عائلة التوأم بتلقي إشارة أخرى على الحياة من ناجين من الأسر عادوا، مُشيرين إلى أنهما محتجزان بشكل منفصل وأن حالتهما ليست على ما يُرام.

إيتان هورن، يبلغ من العمر 38 عامًا من نير عوز

اختُطف أثناء زيارته لأخيه الأكبر، يائير هورن، الذي اختُطف معه صباح السابع من أكتوبر. تم الإفراج عن يائير في فبراير 2025 في إطار صفقة تحرير المختطفين، وروى قصة اختطافه: "اختطفوني على دراجة نارية، وكنت جريحا. طوال شهر تقريباً لم أكن أعرف إذا كان إيتان على قيد الحياة، وعندما جمعونا بقينا جنباً إلى جنب حتى يوم إفراجي، وهي لحظة تمزق قلبي في كل ثانية من اليوم".

إيتان ليفي، يبلغ من العمر 52 عامًا من بات يام

في صباح الهجوم، أوصل صديقته من مركز البلاد إلى كيبوتس بئيري. في طريق عودته، واجه مسلحين قتلواه وخطفوا جثمانه. عائلته نشرت مقطع فيديو من السابع من أكتوبر، يظهر فيه جثمانه وهو يتعرض للإساءة.

تال حَيِّمي، يبلغ من العمر 42 عامًا من نير يتسحاك

كان نائب قائد الحراسة في الكيبوتس وأدار القتال ضد المسلحين الذين اجتاحوا نير يتسحاك. سقط في المعركة وتم اختطاف جثمانه. في مايو 2024، أنجبت أرملته، إيله حاييمي، ابنهما الرابع.

تمير نمرودي، ابن 20 من نيريت

تم اختطافه قبل شهر من عيد ميلاده التاسع عشر من قاعدة إدارة التنسيق والارتباط في غزة.

تميرهدار، يبلغ من العمر 38 عامًا من نير عوز

قُتل صباح السابع من أكتوبر، وخُطف جثمانه إلى قطاع غزة. ترك خلفه زوجة وطفلين.

الجندي عوز دانيئيل، ابن 19 عامًا من كفار سابا

مقاتل في الكتيبة 77، ضمن فرقة "ساعر جولان"، قُتل في المعارك في السابع من أكتوبر. ترك وراءه والدَيه، ميراف وأمير، وشقيقته التوأم، هدَر.

عومري ميران، يبلغ من العمر 47 عامًا من ناحل عوز

اختُطف من منزل عائلة عيدان بعد أن نقلَه المسلحون هو وعائلته إلى هناك. عناصر حماس تركوا عائلته في منزله، فيما أُخذ هو إلى قطاع غزة. في 23 أبريل 2025 وردت منه إشارة حياة عندما نشرت حماس مقطع فيديو له من الأسر.

عميرام كوبر، يبلغ من العمر 84 عامًا من نير عوز

من مؤسسي كيبوتس نير عوز، كان متزوجًا من نوريت التي أُفرج عنها من أسر حماس بعد 17 يومًا. عاشا في الكيبوتس 70 عامًا، ويُعدان من مؤسسيه. كتب عميرام أشعارًا، وأحيانًا عن السياسة أيضًا. رأى عميرام في تأسيس الكيبوتس وبلدات النقب الغربي مهمة حياته. كان اقتصاديًا، شاعرًا وملحنًا. ترك وراءه زوجة، ثلاثة أبناء وتسعة أحفاد. انقطع الاتصال به صباح يوم السبت في 7 أكتوبر. في 3 يونيو أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قُتل أثناء احتجاز منظمة حماس له، وجثمانه محتجزة في غزة.

عنبار هايمان، تبلغ من العمر 27 عامًا من حيفا

تطوعت في حفلة نوفا كمُعالجة نفسية تساعد الأشخاص الذين يشعرون بعدم ارتياح نتيجة تعاطي المخدرات المُهلوسة. تم اختطافها وقتلها في أسر حماس. كانت آخر امرأة بقيت في أسر حماس.

رونين أنغيل، يبلغ من العمر 55 عامًا من نير عوز

تم اختطافه من كيبوتس نير عوز مع زوجته وبناته اللاتي أُفرِج عنهن في صفقة عام 2023، وقُتل في أسر حماس.

الرقيب أول محمد الأطرش، يبلغ من العمر 39 عامًا من سعوة

كشاف في اللواء الشمالي بفرقة غزة، أب لثلاثة عشر ولداً. في البداية تم تعريفه كمختطف حي، لكن في 24 يونيو\حزيران صدرت رسالة تفيد بأنه قُتل في 7 أكتوبر وتم أخذ جثته إلى القطاع.

ساهار باروخ، يبلغ من العمر 24 عامًا من بئيري

اختُطف من منزله. في نفس اليوم، قُتل شقيقه عيدو وجدته جيئولا بَخار. خلال عملية إنقاذ في 8 ديسمبر 2023 قُتل ساهار- وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان قد قُتل على يد حماس أو أصيب بنيران قوات الأمن الإسرائيلية.

الملازم هدار غولدين، ابن 23 من مسغاف

ضابط في لواء جفعاتي، قُتل في عملية "الجرف الصامد" في أغسطس 2014 خلال معركة في رفح – منذ ذلك الحين جثمانه محتجزة في غزة.

العريف إيتاي حن، يبلغ من العمر 19 عامًا من نتانيا

مقاتل في الكتيبة 75 "عوتسفات ساعر جولان" قُتل في 7 أكتوبر وتم اختطاف جثمانه إلى غزة.

عومر ناؤترا، يبلغ من العمر 21 عامًا من اوفكيم

قائد فصيل في الكتيبة 77، قُتل في 7 أكتوبر، وكان عمره 21 عامًا حين قتل. في البداية اعتبرته الأجهزة الأمنية كمخطوف على قيد الحياة، لكن في 2 ديسمبر صدر الإعلان بأنه قُتل في الهجوم وتم نقل جثمانه إلى القطاع.

سونتايا أوكاراسيري، من تايلاند

مزارع هاجر إلى إسرائيل لأغراض العمل. في 16 مايو أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه قُتل في 7 أكتوبر أثناء عمله في البساتين القريبة من كيبوتس بئيري، وتم اختطاف جثمانه إلى القطاع.

شاجيف كالفون، يبلغ من العمر 27 عاماً من ديمونا

اختُطف من حفلة نوفا. في صباح السابع من أكتوبر حاول الهروب من المسلحين، لكن فقط صديقه تمكن من الفرار. في فبراير 2025 تلقّت عائلته علامة حياة من أحد العائدين الذين أُفرج عنهم في الصفقة.

يوسّي شرعابي، يبلغ من العمر 53 عامًا، من بئيري.

اختُطف مع شقيقه إيلي وقُتل في أسر حماس. ترك وراءه زوجة وثلاث بنات. إيلي عاد ضمن الصفقة في فبراير 2025.

يوسف حاييم أوحانا، يبلغ من العمر 23 عامًا من كريات ملاخي

كان في حفلة نوفا، وعندما بدأ الهجوم بقي ليساعد الجرحى. بعد ذلك هرب هو وأصدقاؤه من إطلاق النار الذي كان موجهاً إليهم، وتفرقت طرقهم، ولاحقاً تبيّن أن يوسف اختُطف. في مارس 2025، نشرت حماس تسجيلاً يظهر فيه دليل على حياة يوسف.

ليئور رودايف، يبلغ من العمر 61 عاماً من نير يتسحاق

أب لثلاثة وجد لاثنين من الأحفاد، سائق سيارة إسعاف قُتل في السابع من أكتوبر ويحتجز جثمانه في القطاع.

مكسيم هَرْكين، يبلغ من العمر 36 عامًا من طيرة الكرمل

اختُطف من حفلة نوفا، أصدقاؤه الذين كان يقضي الوقت معهم قُتلوا في الحفلة. في أبريل 2025 وردت منه إشارة حياة عندما نشرت حماس فيديو للمختطفين، وأكدت عائلته، عائلة مكسيم، أنها تعرفت على صوته. في 3 يوليو 2025 وردت منه إشارة حياة عندما نشرت حماس فيديو له من الأسر، إلى جانب المختطف بار كوبرشتاين.

ميني جودارد، يبلغ من العمر 73 عامًا من بئيري

قُتل في السابع من أكتوبر وتم اختطاف جثمانه إلى غزة. زوجته، آييلت جودارد، قُتلت أيضاً في الهجوم على منزلهما في الكيبوتس.

متان إنغريست، يبلغ من العمر 21 عامًا من كريات بياليك

قاتل في ناحل عوز وخُطف وهو مصاب بجروح خطيرة وفاقد للوعي من دبابته. في أبريل 2025، سمحت عائلته بنشر مقطع فيديو من الأسر يظهر فيه مصابًا ويتم سؤاله عن تفاصيل جافة عن نفسه.

متان تسنجاوكر، يبلغ من العمر 23 عامًا من نير عوز

اختُطف من منزله في نير عوز مع شريكته إيلانا غريتشفيسكي، التي أُطلق سراحها ضمن الصفقة الأولى مع حماس في نوفمبر. خلال فترة أسره نُشر فيديو اختطافه وفي ديسمبر الماضي نشرت حماس دليلاً آخر على أنه على قيد الحياة.

From the IDF's loot

نمرود كوهين، يبلغ من العمر 19 عامًا من رحوفوت

جندي مدرعات تم اختطافه من الدبابة المشتعلة التي تم استدعاؤها إلى السياج الحدودي. جميع أعضاء الطاقم الأربعة تم اختطافهم: نمرود وهو على قيد الحياة مع عومر ناؤترا، وجثامين شاكيد دهان وعوز دانيئيل. في فبراير 2025 تلقت عائلته دليلاً على أنه على قيد الحياة عبر أسير عاد إلى إسرائيل.

سوديتساك ريناتلاك، من تايلاند

مزارع هاجر إلى إسرائيل بهدف العمل. في 16 مايو أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه قُتل في 7 أكتوبر أثناء عمله في البساتين القريبة من كيبوتس بئيري، وقد تم اختطاف جثمانه إلى القطاع.

روم برسلابسكي، يبلغ من العمر 21 عاماً من القدس

اختُطِف من حفلة نوفا. حسب شهادات ناجين من 7 أكتوبر، ساعد في إنقاذ العديد من الإسرائيليين الذين تمكنوا من الفرار. في أبريل 2025 نشر حماس فيديو له وهو في الأسر.

الرقيب أول ران غويلي، يبلغ من العمر 24 عامًا من ميتار

مقاتل من وحدة "يسام" النقب، سقط وأُسِر في معركة بعلومييم في 7 أكتوبر.