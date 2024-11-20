مروحيات أردنية تنقل مساعدات إلى غزة في أول شحنة من نوعها

أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن ثماني مروحيات أردنية سلمت مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات 720 طردا بإجمالي 7200 كيلوغرام (15873 رطلا)، بما في ذلك منتجات النظافة ، والأغذية، وأغذية الأطفال، والمعدات الطبية، و30 نوعا من الأدوية.

وتم تسهيل العملية من قبل الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأشاد المتحدث باسم مكتب تنسيق أنشطة الحكومة في الأراضي الفلسطينية، بالشحنة التي وصلت إلى معبر كيسوفيم باعتبارها "الأولى من نوعها"، وقال إن المزيد من الشحنات الجوية من هذا القبيل ستصل في المستقبل، ويشار الى أن المعبر فتح اليوم لأول مرة لإدخال المساعدات الانسانية.