التغطية متواصلة| إصابة جندي إسرائيلي بجراح متوسطة بنيران قناص على أطراف مدينة غزة
أصيب جندي إسرائيلي، اليوم السبت، برصاص قناص أطلقه مسلح في شمال قطاع غزة، ونُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته بحالته.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية، اليوم السبت، في قطاع غزة، فيما تتقدم الدبابات الإسرائيلية في محيط شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان، في خطوة هي الأولى من نوعها داخل أحد أبرز شوارع مدينة غزة الرئيسية.
وفي السياق أصيب جندي إسرائيلي، اليوم السبت، برصاص قناص أطلقه مسلح في شمال قطاع غزة، ونُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته بحالته.
عيناف تسينغاوكر ضد نتنياهو: "سيُذكر إلى الأبد بأنه قاتل من أجل الحفاظ على السلطة"
عقدت عائلات المختطفين مؤتمرًا صحفيًا في القدس دعت فيه إلى حراك شعبي واسع لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى، وشنت عيناف زانغاوكر، والدة أحد المختطفين، هجومًا لاذعًا على بنيامين نتنياهو، متهمةً إياه باستغلال "وطنية الجنود لحل مشكلته السياسية". وأدانت قائلةً: "يعيش أطفالنا محرقة في أنفاق حماس منذ 715 يومًا"، مؤكدةً على أن "رئيس الوزراء سيُخلّد في التاريخ كقاتل حاول البقاء في السلطة". وانتقدت نتنياهو لعدم طرحه أي مبادرة لإنهاء الصراع، وحثّت الجمهور على التعبئة: "لن تنتهي هذه الحرب إلا بانتفاضة شعبية. حان الوقت للكفاح من أجل حياتنا وإطلاق عملية خاصة بنا لإنقاذ الرهائن والجنود".
تقرير: "إسرائيل تخشى تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء وتطلب تدخل واشنطن"
نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤول أميركي واثنين إسرائيليين آخرين، اليوم السبت، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر، لتقليص تعزيزاتها العسكرية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء".
وقال المسؤولان الإسرائيليان للموقع، إن "التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، أصبحت نقطة توتر أخرى رئيسية بين البلدين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وبحسب الموقع، فإن "نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس، الاثنين المنصرم، قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء"، التي زعم أنها تمثل "انتهاكات جسيمة" من قبل مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979، والتي تقوم فيها الولايات المتحدة بدور الضامن.
تقرير: مسّيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في الخردلي جنوب لبنان
ترامب يزعم: "هناك 40 قتيلاً من المختطفين"، ومسؤول إسرائيلي: "هناك 26 قتيلاً"
تتحدث وسائل إعلام لبنانية عن هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على سيارة على طريق حردلي - كفر تبانيت في جنوب لبنان.
نقلت قناة سكاي نيوز بالعربية عن مصادر مطلعة أن الموقف السعودي من تصريحات أمين عام حزب الله هو أن "العلاقة بين دولة ودولة". وأشارت المصادر إلى أنه "إذا كان حزب الله جادًا في فتح صفحة جديدة مع السعودية، فعليه الالتزام بقرارات الدولة اللبنانية".
مصادر مطلعة على الموقف السعودي: إذا كان حزب الله جادا بشأن فتح صفحة جديدة مع المملكة فعليه أن يلتزم بقرارات الدولة اللبنانية
أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: مصر أنشأت بنى تحتية عسكرية يُشتبه بأنها لأغراض هجومية منها توسيع مدارج الطائرات وبناء منشآت تحت الأرض
يتواصل الهجوم الإسرائيلي، اليوم السبت، في قطاع غزة ، فيما الدبابات الإسرائيلية تتقدم في محيط شارع الجلاء وحي الشيخ رضوان، في خطوة هي الأولى من نوعها داخل أحد أبرز شوارع مدينة غزة الرئيسية.