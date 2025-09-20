تقرير: "إسرائيل تخشى تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء وتطلب تدخل واشنطن"

نقل موقع "أكسيوس" الأميركي، عن مسؤول أميركي واثنين إسرائيليين آخرين، اليوم السبت، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر، لتقليص تعزيزاتها العسكرية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء".

وقال المسؤولان الإسرائيليان للموقع، إن "التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، أصبحت نقطة توتر أخرى رئيسية بين البلدين مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وبحسب الموقع، فإن "نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس، الاثنين المنصرم، قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء"، التي زعم أنها تمثل "انتهاكات جسيمة" من قبل مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979، والتي تقوم فيها الولايات المتحدة بدور الضامن.