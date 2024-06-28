جالانت: "إسرائيل ليست من يسعى للحرب والاتفاق الدبلوماسي لإعادة الهدوء في الحدود مناسب لنا"

قال وزير الآمن يوآف غالانت خلال مناقشة في مجلس الوزراء لدى عودته من واشنطن: "قلت للأميركيين أننا لسنا نحن من نريد الحرب في الشمال، وأننا إذا توصلنا إلى اتفاق سيبقي حزب الله بعيداً عن الحدود، سنقبل ذلك”.

من جهته٬ انتقده وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الذي اتهمه بأنه يمثل استمرارًا لسياسة أدت إلى وصول البلاد إلى أزمتها الحالية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق يسمح بعودة السكان إلى الشمال، فيمكن القيام بذلك، ولكن هذا هو شرطنا الأساسي، عودة السكان إلى الشمال".

وبدأت حزب الله مهاجمة المواقع الإسرائيلية الشمالية في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم من قيام حركة حماس بالهجوم

وأطلقت آلاف الصواريخ وقذائف الهاون والطائرات بدون طيار على شمال إسرائيل، ما أجبر نحو 80 ألف إسرائيلي على الفرار من المنطقة والبحث عن مساكن مؤقتة معظمها في منطقة تل أبيب.