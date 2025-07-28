سُئل ترامب عن تصريح نتنياهو بعدم وجود جوع في غزة، فقال: "وفقًا للتلفزيون، يبدو الأطفال هناك جائعين جدًا. لقد قدمنا الكثير من المال لغزة، وقد سرق حماس الكثير من المال. هناك الكثير من الأطفال الجائعين في غزة. قدمنا 60 مليون دولار لغزة، ولم تقدم أي دولة هذا المبلغ. على الدول الأخرى تقديم المزيد، ولم يشكرنا أحد حتى. نريد وقف إطلاق النار، علينا إطعام الناس هناك"