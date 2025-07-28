ترامب: "نريد التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، علينا إطعام الناس هناك" | جميع التحديثات
ترامب يتحدث عن الجوع في غزة: "وفقًا للتلفزيون، الأطفال هناك جياع" • الحوثيون يهددون: "سنوسع الحصار البحري على إسرائيل"• تقرير: فرق الإنقاذ بغزة أخمدت حريقًا اندلع بمنازل ومستودعات عقب قصف ليلة أمس
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اليوم 661 من الحرب: خاطب الرئيس المصري السيسي اليوم (الاثنين) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: "بإمكانك إنهاء الحرب". وهدد الحوثيون بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ضد جميع أنواع السفن المتجهة إلى ميناء إيلات في البحر الأحمر. وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية: "لا تزال هناك حاجة إلى كميات هائلة من الغذاء والدواء لمنع المجاعة والأزمة في غزة".
ترامب: لو لم يكن هناك رهائن، لكان الوضع صعبًا - ولكنهم موجودون، ونعرف أماكنهم في بعض الحالات. لا نريد الذهاب إلى تلك المناطق تحديدًا لأن ذلك يعني قتلهم. تحركوا بسرعة - فهذا أفضل للرهائن لأنهم في ورطة كبيرة
ترامب: "لقد بذلنا جهودًا عظيمة، وحصلنا على دعم رئيس وزراء إسرائيل - في كل مرة احتجنا فيها إلى المساعدة، كان نتنياهو حاضرًا". وأضاف الرئيس الأمريكي: "غزة مكانٌ إشكاليٌّ للغاية، وهو كذلك منذ سنوات وعقود. هذا الوضع مستمرٌّ منذ فترة. قلوبنا معكم. لدينا أخبار سارة لأننا أوقفنا ست حروب - حربٌ واحدةٌ شهريًا"
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المزيد من تصريحات ترامب: "العديد من المختطفين ماتوا الآن، وأهاليهم يأتون إليّ طالبين تسليم جثثهم. قلتُ لبيبي: ربما علينا أن نفعل ذلك بطريقة أخرى"
سُئل ترامب عن تصريح نتنياهو بعدم وجود جوع في غزة، فقال: "وفقًا للتلفزيون، يبدو الأطفال هناك جائعين جدًا. لقد قدمنا الكثير من المال لغزة، وقد سرق حماس الكثير من المال. هناك الكثير من الأطفال الجائعين في غزة. قدمنا 60 مليون دولار لغزة، ولم تقدم أي دولة هذا المبلغ. على الدول الأخرى تقديم المزيد، ولم يشكرنا أحد حتى. نريد وقف إطلاق النار، علينا إطعام الناس هناك"
الرئيس المصري السيسي مخاطبًا ترامب: "بإمكانك إنهاء الحرب. ركّز كل جهودك على إنهاء هذه الحرب"
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يحيى سريع، المتحدث باسم الحوثيين: "سنوسع الحصار البحري على إسرائيل، مستهدفين جميع السفن التي تعمل شركاتها في الموانئ المحتلة. ويشمل ذلك ضرب جميع السفن التابعة لأي شركة تعمل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسية الشركة، وفي أي مكان في متناول أيدينا"