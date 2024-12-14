"الضغوط التي مارسها ترامب كانت عاملا رئيسيا في تقدم المفاوضات"

زعم عضو بارز في الإدارة الأمريكية أن "الضغوط التي مارسها الرئيس المنتخب دونالد ترامب كانت عاملا رئيسيا في التقدم الذي تم احرازه أمام حماس خلال المحادثات بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل"، وذلك وفق ما نشرت شبكة إن بي سي الإخبارية ليل ( الجمعة والسبت).

ونقلت الشبكة عن المصدر الذي أكد: "إن الإنجازات ترتبط بقضيتين أساسيتين هما موافقة حماس على السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء مؤقتا في قطاع غزة بعد انتهاء المعارك، وتقديم قائمة كاملة بالمختطفين - بمن فيهم الأمريكيين - الذين من المقرر إطلاق سراحهم."

في الوقت نفسه، أضاف مسؤول في إدارة بايدن في حديث مع القناة الأمريكية أن "هناك شعورا كبيرا بالثقة - وهو شعور لم نشهده منذ مايو/أيار، عندما قدم الرئيس الأمريكي اقتراحه للصفقة". واعترف بأن "تحذير ترامب بأنه يريد رؤية اتفاق قبل توليه منصبه - كان عاملاً مهماً أدى إلى التنازلات الأخيرة". وبحسب مصدر آخر، فإن المفاوضات قريبة من نهايتها - لكن المصدر أكد: "كنا قريبين من هذا في الماضي أيضاً، لذلك أنا حذر للغاية".

لكن المسؤول الكبير في حماس، باسم نعيم، زعم في حديث مع القناة أنه لا علم له بأي تنازلات من جانب الحركة خلال المحادثات.

وكما تذكرون، أصدر ترامب قبل حوالي أسبوعين تهديدًا صريحًا في منشور كتبه على شبكة التواصل الاجتماعي تروث، كتب فيه أنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول تنصيبي - فستكون هناك عواقب من الجحيم في الشرق الأوسط يتحدث الجميع عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، ولكن الأمر كله مجرد كلام، وليس أفعال. يرجى الاستماع إلى هذه الحقيقة - إذا لن يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير عام 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بكل فخر منصبي رئيسًا للولايات المتحدة، سيدفع الشرق الأوسط غاليًا".

بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن، فإن المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظائع ضد الإنسانية سيتعرضون لضربة أقوى من أي شخص آخر في التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة الأمريكية. أطلقوا سراح الرهائن الآن".