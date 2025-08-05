"حرب غزة ستؤدي إلى انفجار عربي يسقط أنظمة عربية"

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على خلفية الحرب في غزة والأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، أكد أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية د. عصام ملكاوي إن "حرب غزة ستؤدي إلى انفجار يمكن أن يؤدي الى إسقاط أنظمة عربية. لمتابعة تصريحه كاملا في الفيديو.

جاءت تصريحات د. ملكاوي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال إن :" هذه الحرب وهذا التجويع إذا استمر ولو أشهر قليلة سيؤدي الى انفجار عربي سيأكل الأخضر واليابس يؤدي الى انهيار أنظمة عربية .. الشعوب العربية لديها صبر طويل، لكنها يمكن أن تنهض فجأة .. انفجار الأمور في العالم العربي هو مكمن الخطورة الكبيرة، ويمكن أن يحدث بأي لحظة ".

رابط الحلقة كاملة: