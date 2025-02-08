"ملثم مسلح مجهول مبتور اليد والقدم، لافتات ضد نتنياهو"|| رسائل نقلتها حماس بعملية تسليم المختطفين

اختارت حركة حماس تسليم المختطفين الإسرائيليين الثلاثة في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، وأظهرت خلال ذلك عددا من الرسائل التي وجهتها الى إسرائيل والولايات المتحدة ، خصوصا بعد تصريحات ترامب عن "تهجير قطاع غزة".

ويشار الى أنه وفقا لمحللين إسرائيليين فإن اختيار تسليم حماس الثلاثة في دير بلح والذي لم تتضرر مبانيه ،تنقل فيه رسالة واضحة للرئيس ترامب والذي قال إن "كل غزة مدمرة" وبناء على ذلك استعرض فكرته "لتهجير سكان غزة.

كما ظهرت في توثيقات الفيديو من قطاع غزة العشرات من عناصر القسام وهم يصطفون بطوابير منظمة ويرتدون أشرطة التنظيم على رأسهم. وعلى المنصة التي سيعتلي عليها المختطفون، وضعت لافتة يرفرف فيها العلم لفلسطيني كتب عليها "نحن الطوفان (اسم عملية السابع من أكتوبر الدموية)، نحن اليوم التالي" والتي كتبت بالعربية والعبرية والانجليزي.

ويشار إلى حماس نظمت في إطار عملية التسليم إجراء تكريما لعناصرها الذين أصيبوا في الحرب مع إسرائيل، وظهر خلال ذلك أحد عناصر القسام مبتور اليد والقدم ويحمل سلاحا ويقف وسط الساحة، وأثار ظهوره التساؤلات.

وعن الملثم من غزة أوضح الصحافي من غزة ضياء حسن "الملثم الذي بترت قدمة، كان مسؤولا عن مجموعة، قصف مع مجموعة مسلحين عند اقتحام مناطق أبو العجين ، وكان يقود المجموعة، وظهوره رسالة تحد واضحة من كتائب القسام".

وفي أسفل المنصة نشر لافتة ظهرت فيها مركبات للجيش الإسرائيلي وقد تضررت في الحرب وفي مركزها: صورة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وجمله – "النصر المطلق". وظهر وجه نتنياهو في مركز مثلث أحمر، والتي استعرض الى عرضه كهدف.