حزب الله ينشر صورة حسن نصر الله قبل أيام من اغتياله | شاهدوا التوثيق

بعد عام على اغتياله من قبل إسرائيل: نشرت شبكة الميادين اللبنانية اليوم (السبت) صورة أخيرة للأمين العام السابق لحزب الله ، حسن نصر الله. في التوثيق النادر، يظهر جالسًا في غرفة عمليات التنظيم، وخلفه خريطة إسرائيل. وبحسب التقرير، تم التقاط الصورة قبل عدة أيام من اغتياله.