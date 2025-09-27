حزب الله ينشر صورة حسن نصر الله قبل أيام من اغتياله | شاهدوا التوثيق

كشف حزب الله عن وثيقة أخيرة للأمين العام السابق، الذي تم اغتياله على يد إسرائيل في سبتمبر الماضي • في الصورة يظهر جالساً في غرفة عمليات التنظيم، وخلفه خريطة أرض إسرائيل • الصورة

أبو علي خليل الى جانب حسن نصر الله
أبو علي خليل الى جانب حسن نصر الله AP Photo/Hussein Malla

بعد عام على اغتياله من قبل إسرائيل: نشرت شبكة الميادين اللبنانية  اليوم (السبت) صورة أخيرة للأمين العام السابق لحزب الله ، حسن نصر الله. في التوثيق النادر، يظهر جالسًا في غرفة عمليات التنظيم، وخلفه خريطة إسرائيل. وبحسب التقرير، تم التقاط الصورة قبل عدة أيام من اغتياله.

