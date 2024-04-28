المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي:"المساعدات التي تقدم لغزة أكثر من أي وقت مضى"

استعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم شريطا مصورا لوسائل الإعلام الأجنبية تفاصيل عن الدور الإسرائيلي بزيادة المساعدات الى قطاع غزة وقال :"خلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت كمية المساعدات الإنسانية بشكل ملحوظ - وخلال الأيام المقبلة ستستمر الزيادة في المساعدات التي يتم تقديمها الى قطاع غزة أكثر من أي وقت مضى".

تأتي تصريحات هغاري على خلفية التقرير الذي قدمته إسرائيل اليوم الى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص الخطوات الإنسانية التي تتخذها إسرائيل في غزة. وأوضح هغاري بأن "زيادة المساعدات الإنسانية هي نتيجة جهود مضاعفة. بينها- فتح ميئاء أشدود في إسرائيل، فتح معبر جديد في شمال غزة، زيادة كمية المساعدات التي تصل من الأردن عن طريق إسرائيل- وتدخل الى القطاع عن طريق معبر كرم أبي سالم، أيضا سمحنا بفتح عشرات المخابر في شمال وجنوب غزة مع منظمة WFP".

كما أشار هغاري الى التعاون مع المبادرة الأمريكية لإقامة ميناء بحري في غزة "بالتعاون مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي نحن نعمل على إقامة ميناء بحري مؤقت أطلق عليه JLOTS - ويعني "الخدمات اللوجستية المشتركة فوق الشاطئ". وسيوفر هذا الرصيف المؤقت نظام توزيع من السفينة إلى الشاطئ مما سيزيد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف هغاري إنه "كجزء من الجهود التي تهدف الى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، نقوم بتوسيع المناطق الإنسانية المحددة في القطاع، المساعدات التي تدخل الى القطاع تصل الى هذه المناطق وستعمل على تسهيل عمل نشر المساعدات التي تجري بالتعاون مع منظمات المساعدة الدولية. وشدد على أن"نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة يأتي على رأس قائمة أولوياتنا لأن حربنا هي ضد حماس وليس ضد سكان قطاع غزة".