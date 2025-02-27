بعد إلغاء المحكمة الجنائية الإجراءات بحق محمد الضيف|| نتنياهو وغالانت أمام المحاكمة لوحدهم

أكدت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مساء الأربعاء، اغتيال رئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بعد سبعة أشهر من اغتياله بقصف جوي، وبالتالي ألغت الإجراءات القانونية بحقه. وكانت المحكمة في لاهاي اتهمت الضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم7 أكتوبر الدموي وضد الرهائن الإسرائيليين.

وهذا القرار يعني، أنه بعد الهجوم الدموي الذي ارتكب في السابع من أكتوبر- لن يواجه أي مسؤول كبير في حماس أي إجراءات جنائية في لاهاي. في المقابل، وجهت المحكمة اتهامات مزعومة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بسبب الحرب في غزة.

في طلبه الأول لإصدار مذكرات اعتقال بعد الحرب، في مايو/أيار من العام الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بالفعل إصدار مذكرات اعتقال ضد اثنين آخرين من كبار مسؤولي حماس - يحيى السنوار وإسماعيل هنية - ولكن تم سحب الطلبات المتعلقة بهما بعد اغتيالهما: قُتل هنية في طهران في نهاية يوليو/تموز، وقُتل السنوار في مواجهة مع قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين أول.

ويشار الى أن الضيف قتل في 13 تموز/يوليو في غارة لسلاح الجو الإسرائيلي، اعتمادا على معلومات استخباراتية دقيقة، وقتل بنفس الغارة قائد لواء خانيونس رافع سلامة، وبعد أسبوعين ونصف أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتتياله لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تلغي الاجراءت ضده. وتم في نوفمبر/تشرين ثاني المصادقة على طلب المدعي العام بإصدار مذكرة اعتقال بحقه، الى جانب نتنياهو وغالانت.

وعلى عكس هنية والسنوار، تأخرت حماس بالمصادقة على اغتيال الضيف، حيث أعلن عن اغتياله رسميا نهاية الشهر المنصرم بعد مرور نصف عام على الاغتيال. وأشار القرار الأربعاء بأن المدعي العام كريم خان قام بتمرير "معلومات مؤكدة" بأن ضيف اغتيل، وذكر فيها بيان حماس، تصريحات أقارب عائلة الضيف وبيان إسرائيل عن الاغتيال.