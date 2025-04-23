سموتريش يهدد بالاستقالة من الحكومة ويطالب "باحتلال غزة وتطبيق حكم عسكري بالقطاع"

أدت قضية توزيع المساعدات الإنسانية والمطالبة لمنع وصولها إلى أيدي حماس إلى لهجة حادة وتبادل للاتهامات الليلة الماضية في نقاش في الكابنيت. بعد المواجهة الحادة مع قائد الجيش الإسرائيلي، الذي أوضح أن جنود الجيش الإسرائيلي لن يوزعوا المساعدات في قطاع غزة، أصدر الوزير سموتريتش توضيحا اليوم (الأربعاء)، وأشار بإصبع الاتهام إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية - وحتى هدد بالاستقالة من الحكومة.

وهاجم سموتريش قائد الجيش الإسرائيلي وقال "أنت تنفذ الأوامر. إذا قلت إنك غير قادر على التعيين، فيمكن استبدالك"، بعد أن أوضح موقفه بشأن توزيع المساعدات الإنسانية. أوضح سموتريتش صباح اليوم أنه سيستقيل من الحكومة إذا لم تتم إدارة النظام في غزة وفقا لنهجه - احتلال غزة، والإدارة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية في غزة.

وأكد أن "إدارة الجهد المدني في غزة بطريقة لا تقع في أيدي حماس كانت ولا تزال العنصر الأكثر أهمية لهزيمة حماس والفوز في الحرب". هذا جزء لا يتجزأ من المجهود الحربي، وهو أهم بكثير من فرقة أخرى وجهد ناري آخر. بدون استيعاب هذا وتطبيقه، لن نتمكن من تحقيق النصر. وأوضح أيضًا أنه "يطالب بهذا منذ عام ونصف. لقد طالبت بمثل هذا الأمر الواضح للجيش الإسرائيلي في قرار صريح صادر عن الكابينيت قبل الموافقة على صفقة الرهائن الأخيرة".

ورغم الانتقادات، أوضح الوزير: "ليس لدي أي شكوى ضد رئيس الأركان. انتقادي موجه إلى رئيس الحكومة الذي لا يفرض تطبيق سياسة المستوى السياسي على الجيش الإسرائيلي". إن إدخال المساعدات اللوجستية لحماس هي خطوة لن أكون جزءاً منها. نقطة! استمرار التبديلات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية لحماس في حين أن مختطفينا موجودون هناك - ليس خيارًا".

واتهم نتنياهو وأوضح أنه "المسؤول النهائي عن إطلاق حملة لهزيمة حماس، واحتلال غزة، وتشكيل حكم عسكري مؤقت حتى إيجاد حل آخر، وإعادة الرهائن، وبدء خطة ترامب، وإلا فلن يكون لهذه الحكومة الحق في الوجود".