نتنياهو لقناة ABC: "المدعي العام في لاهاي يحاول تشويه سمعة إسرائيل وهذا عملية تصفية"

طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي - إصدار أوامر اعتقال للقادة الإسرائيليين - "سخيفة" وتعكس "وصمة عار فظيعة" على المحكمة، وفقا لما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الإخبارية

وقال نتنياهو خلال حديثه مع برنامج "صباح الخير يا أمريكا" إننا"الآن نوفر ما يقرب من نصف احتياجات غزة من المياه. كنا نوفر 7٪ فقط قبل الحرب. وهذا عكس تماما ما يقوله المدعي العام. هل نحن نجوع شعبا" وتابع:"لقد زودنا نصف مليون طن من الغذاء والدواء عبر 20 ألف شاحنة. ويحاول المدعي العام تشويه سمعة إسرائيل. إنه يقوم بـ’عملية تصفية’".

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وقال نتنياهو أيضًا إن إسرائيل ليس لديها "سياسة تجويع متعمد" وأن الاتهامات "مضللة". وأكد أنه "في الواقع، لدينا سياسة معاكسة، وهي السماح بأقصى قدر من المساعدات الإنسانية لإخراج الناس من الخطر"، كما قال، "بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقاء المدنيين في مرمى النيران".

سُئل نتنياهو عما سيحدث عندما تنتهي الحرب، فأجاب أنه سيكون من الضروري أولاً تدمير حماس، وعندها فقط ستتمكن إسرائيل من " نزع السلاح" في قطاع غزة. وقال إنه بعد ذلك سيكون من الضروري تشكيل حكومة مدنية. وقال "لا يوجد سلام واستقرار وازدهار إلا من خلال النصر. الطريق إلى السلام يمر عبر الانتصار على حماس".

ويشار الى أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، قال أمس، إنه سيقدم طلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق قيادات في حركة حماس وقادة إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بدعوى أنهم "مسؤولون جنائياً" عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في غزة. ويرجع ذلك وفقا لقرار خان إلى "تجويع المدنيين، والتسبب المتعمد لمعاناة كبيرة وغيرها من الأعمال اللاإنسانية" - وأثار القرار ردود فعل غاضبة على ذلك في إسرائيل والعالم.