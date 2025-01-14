التغطية متواصلة| تقرير: حماس بدأت بتقسيم الرهائن إلى مجموعات تمهيدا لإطلاق سراحهم
يجتمع المفاوضون من حركة حماس وإسرائيل والوسطاء في الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
قال ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار لموقع "والا"، إن "بلينكن سيعرض خطة اليوم التالي للحرب في غزة، اليوم الثلاثاء، والتي ستشمل اقتراحاً لنظام حكم بديل لحركة حماس في قطاع غزة، سيشهد انخراط السلطة الفلسطينية ودول عربية".
بحسب المسؤولين، سيقدم بلينكن خطته في خطاب بمركز أبحاث المجلس الأطلسي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على خلفية الجهود المبذولة لاستكمال صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.
عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطة اليوم التالي للحرب في غزة، الثلاثاء، فيما يجتمع المفاوضون من حركة "حماس" وإسرائيل والوسطاء في الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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بلينكن: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وشيك جداً وينتظر رد حماس"
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن بات وشيكاً جداً"، مضيفاً أن "الأطراف المشاركة في صياغته تنتظر الكلمة الأخيرة من حركة حماس".
وتابع بلينكن، خلال فعالية بالمجلس الأطلسي في واشنطن، "إنه قريب للغاية. أقرب من أي وقت مضى. ولكن في الوقت الحالي، ونحن نجلس هنا، ننتظر كلمة أخيرة من حماس بشأن قبولها، وحتى نحصل على هذه الكلمة، سنظل حيث نقف حالياً".
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بلينكن: اتفاقيات إبراهيم لتحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل قد يتحرك للأمام غدًا"
قال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، "لقد بنينا على اتفاقيات إبراهيم لتحقيق التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. قد يتحرك للأمام غدًا"، وتابع"لكن هذا يتطلب إنهاء الصراع في غزة، وإيجاد طريق إلى إقامة دولة فلسطينية".
وأكد بلينكن على أنه"يحتاج الإسرائيليون إلى التفكير فيما إذا كان حلم التكامل الإقليمي يستحق العناء. إن الدولة الفلسطينية يجب أن تأتي مصحوبة بضمانات أمنية لإسرائيل، وأنا أؤمن أن هذا الأمر موجود"، وتابع"الدولتان اللتان تعانيان من الصدمة حاليا هما إسرائيل والفلسطينيون. أدرك ذلك، ولا أتوقع أن يحدث غدًا. ولكن لابد أن يحدث. ربما بضع سنوات أخرى، ولكن هذا لابد أن يحدث"، وأضاف"أعتقد أن العمل الذي قمنا به سيكون الأساس لذلك"
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وزير الخارجية الأميركي: "خطة غزة بعد الحرب تتضمن قوات دولية"
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، إن "خطة إدارة غزة بعد الحرب تتضمن وجود مهمة أمنية مؤقتة تضم قوات دولية وفلسطينيين"،وأضاف"السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها ستقود غزة بموجب الخطة وستدعو الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء وإدارة مؤقتة للقطاع".
بلينكن: سأسلم خطة ما بعد الحرب في غزة لإدارة ترمب
بلينكن: "إسرائيل عليها قبول غزة والضفة موحدتين بعد إصلاح السلطة الفلسطينية"
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل يتعين عليها القبول بوجود غزة والضفة الغربية موحدتين تحت قيادة السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها"، مشدداً على "حق الفلسطينيين في وجود أفق سياسي واضح وقريب لتقريب المصير"، وأضاف خلال إلقاء كلمة حول الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي Atlantic Council، أنه سيسلم خطة "ما بعد الحرب في غزة إلى إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب".
وذكر وزير الخارجية الأميركي أن إسرائيل "توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى في السنوات العشر المنصرمة"، مشدداً على ضرورة تخليها عن الأسطورة القائلة بقدرتهم على ضم الأراضي بحكم الأمر الواقع.
بلينكن: "إسرائيل توسع المستوطنات وتضم الأراضي بوتيرة أسرع من أي وقت مضى"
القناة الإسرائيلية(12): "نتنياهو سيعقد الليلة مشاورات أمنية عاجلة مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن صفقة غزة"
واشنطن: متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين يقاطعون خطاب بلينكن
قاطع متظاهرون مناهضون لإسرائيل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ثلاث مرات خلال إلقائه كلمته حول سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي. واتهمه المتظاهرون بتسهيل ارتكاب "إبادة جماعية"، حيث وصفه أحدهم بـ "بلينكن الدموي"، فيما وصفه آخر بـ "مجرم حرب وحشي".