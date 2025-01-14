التغطية متواصلة| تقرير: حماس بدأت بتقسيم الرهائن إلى مجموعات تمهيدا لإطلاق سراحهم

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين كبار لموقع "والا"، إن "بلينكن سيعرض خطة اليوم التالي للحرب في غزة، اليوم الثلاثاء، والتي ستشمل اقتراحاً لنظام حكم بديل لحركة حماس في قطاع غزة، سيشهد انخراط السلطة الفلسطينية ودول عربية".

بحسب المسؤولين، سيقدم بلينكن خطته في خطاب بمركز أبحاث المجلس الأطلسي، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على خلفية الجهود المبذولة لاستكمال صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

عرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطة اليوم التالي للحرب في غزة، الثلاثاء، فيما يجتمع المفاوضون من حركة "حماس" وإسرائيل والوسطاء في الدوحة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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