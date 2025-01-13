خط النهاية؟ إسرائيل تستعد لاستقبال المختطفين

تلقت الوزارات الحكومية المعنية في إسرائيل، خلال الساعات الأخيرة، طلباً للتحضير لاستقبال المختطفين، الذين من المتوقع أن يتم إطلاق سراحهم، خلال الأيام المقبلة، إن تمت المصادقة على الصفقة المتبلورة.

ومن بين الأمور التي علم بها، أن مسؤولين من الجيش الإسرائيلي، اجتمعوا بمسؤولين من وزارة الصحة الإسرائيلية، لإعداد المستشفيات، لاحتمال استقبال المختطفين. وذكرت قناة "العربي"، أن حركة حماس قدمت ردها على مسودة الصفقة دون تحفظات. لكن مصدرا فلسطينيا مطلعا على تفاصيل المفاوضات، قال إن حماس لم تقدم بعد، ردها النهائي للوسطاء.