المليشيات الشيعية تُحرج الجيش الإسرائيلي أمام أولياء أمور الطلاب!

في ختام تقييم الجيش الإسرائيلي للوضع الأمني في الميدان، أعلن الناطق العسكري، أنه اعتبارًا من منتصف الليل، سيتم رفع القيود المفروضة على الجمهور، من قبل الجيش الإسرائيلي، وتقرر العودة إلى الأنشطة التعليمية، في جميع أنحاء البلاد.

وفي مناطق خط النزاع وفي غلاف قطاع غزة، سيسمح باستئناف الأنشطة التعليمية، مع مراعاة القيود. كما تم رفع قيود التجمع والتجمهر، في المناطق الآمنة في إسرائيل.

وأصدر الجيش البيان الذي يرفع القيود، التي فرضت تحسبًا للضربة الإيرانية أمس، فقط في منتصف الليل. وانتقد أولياء أمور الطلاب في إسرائيل الجيش، لأنه أصدر البيان متأخرًا، في منتصف الليل، إذ أنهم ذهبوا إلى النوم بدون أجوبة، حول ما إذا كانت ستُفتح الأطر التعليمية لأبنائهم أم لا. وقالت القناة 12 في التلفزيون العبري، إن ذلك أدى إلى "فوضى وبلبلة" في صفوف الأهالي. وأفيد بأن بعض الأطر التعليمية، لن تلتزم بقرار الجبهة الداخلية، وستُؤخر موعد فتح أبوابها.

وبرر الجيش الإسرائيلي التأخير في إصدار البيان الذي يُلغي القيود، بأنه كان من المهم الانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل، للتأكد من أن الميليشيات الشيعية في المنطقة، لن تقوم بهجمات إضافية على إسرائيل. كما سُمعت انتقادات من قبل البلديات (السلطات المحلية). وأعلنت بلدية القدس، أنه اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، سيتم رفع القيود المفروضة على التجمعات في المدينة، وستعود جميع الأنشطة التعليمية المخطط لها.

وأعلن الجيش أن مقاتلات اعترضت بنجاح خلال الليل، مُسيّرة كانت في طريقها الى إسرائيل من الشرق. ودوت صافرات إنذار في بلدات "ماطي آشر" في الجليل الغربي شمال إسرائيل. كما اعترضت القبة الحديدية البحرية هدفا مشبوها في اجواء ايلات أقصى جنوب البلاد. وفي كافة هذه الحالات، لم تُسجل إصابات بشرية، أو أضرار مادية.