صحفي مقرب من حزب الله: "التنظيم يسيطر على جنوب لبنان ولم يستخدم كل أسلحته

الصحفي اللبناني المقرب من حزب الله، حسين مرتضى، قال اليوم (الأحد) في خلفية التصعيد في الشمال أن "المعنى الأساسي للهجمات الصاروخية الأخيرة لحزب الله هو أنه ما زال لم يستخدم الصواريخ الدقيقة، والصواريخ الباليستية والصواريخ طويلة المدى في حوزته. المنظمة لا تزال تسيطر على النقاط في جنوب لبنان، منها بدأت بإطلاق الصواريخ على إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر".

وفي مقطع فيديو رفعه على حسابه على موقع يوتيوب، علق أيضا على عملية تفجير أجهزة البيجر التي استهدفت التنظيم الأسبوع الماضي: "ظنت إسرائيل أنها بتنفيذ المجزرتين يومي الثلاثاء والأربعاء، وفي الهجوم على الضاحية في بيروت التي قُتل فيها مسؤولون كبار من قوة الرضوان ومدنيين، أن حزب الله فقد السيطرة. وخلال ساعات الليل (بين السبت والأحد)، نفذت إسرائيل عشرات الهجمات على مناطق حرجية وادعت أنها عطلت مواقع إطلاق حزب الله. لكن بعد ساعات، شن التنظيم هجوماً مباغتاً، أطلق فيه عشرات الصواريخ على قواعد عسكرية حساسة تابعة لسلاح الجو في المرحلة الأولى، وبعد ساعات نفذ النشاط الثاني، وهو الرد الأولي على المجازر".

وتساءل "هل تمكنت إسرائيل من إيقاف المقاومة؟ هل تمكنت إسرائيل فعلا من تدمير منصات إطلاق تابعة لحزب الله؟ هل تمكنت إسرائيل من التأثير على معنويات المقاتلين وبين جمهور المقاومة؟ لم ولن تؤثر". وأضاف مرتضى أن "إسرائيل تعلم ذلك من خلال المعلومات المتوفرة لديها، فالمقاومة حتى الآن تحرس المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ منذ بداية الحرب".